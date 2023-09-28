Октябрь в столице: главные события города

Ответ прост: проводите время с близкими и друзьями на лучших мероприятиях столицы! Мюзиклы, спектакли, концерты – собрали для вас главные события города, которые нельзя пропустить:

Легендарный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

Весь октябрь в Театре МДМ зрители могут насладиться мюзиклом, который за 10 месяцев сумел стать настоящей легендой театральной Москвы. Зрительский интерес к спектаклю не угасает – ежедневно, а по выходным дважды в день, мюзикл собирает полные залы в Театре МДМ – самом вместительном театре Москвы на 1800 мест.

Мюзикл идет 8 раз в неделю, поэтому выбирайте любую удобную дату, берите с собой близких и отправляйтесь в Театр МДМ.

«Ничего не бойся, я с тобой» – оригинальный российский мюзикл, основанный на 20 хитах легендарного бит-квартета «Секрет» в новых современных аранжировках. В центре сюжета – захватывающая история о молодых романтиках, которые постоянно оказываются перед выбором: жить по шаблону, навязанному обществом, или самому вершить свою судьбу. События разворачиваются в Ленинграде 80-х, времени больших надежд и перемен.

Спектакль доступен по «Пушкинской карте»

Спектакль «Восточный экспресс» во Дворце на Яузе

16 и 17 октября во Дворце на Яузе состоятся премьерные показы спектакля «Восточный экспресс» (режиссера) Никиты Вершинина. В главных ролях – Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Олеся Судзиловская, Александр Клюквин и другие. Таинственная история пассажиров поезда «Стамбул-Кале» с образцовым актерским составом в сопровождении оркестра под руководством аккордиониста-виртуоза Петра Дранга.

В центре сюжета – путешествие в одном из самых роскошных поездов Европы, которое неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок. Зрителей ждет история двенадцати пассажиров, каждый из которых находится под подозрением. И только великий сыщик — Эркюль Пуаро должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесёт новый удар.

Мюзиклы за столиками в Театре МДМ

В сентябре зрители могут увидеть на сцене Паркетного зала Театра МДМ легкие романтичные мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных».

«Первое свидание» – романтическая комедия о начале романтических отношений двух молодых людей, совсем отчаявшихся встретить свою вторую половинку! Аарон – еврейский мальчик из приличной семьи, Кейси – взбалмошная и дерзкая натура. Главным героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящей любящей парой, имея совершенно разные взгляды на жизнь. Увидеть мюзикл можно 14 и 28 октября.

«День влюбленных» - мюзикл о «белом воротничке» и «свободной художнице», которые пытаются спланировать самое важное торжество в их жизни, сидя в любимом баре, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Смогут ли главные герои организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе? Узнайте в Театре МДМ 7 и 21 октября.

Спектакли доступны по «Пушкинской карте».

Концерт Дениса Мацуева в Доме музыки

1 октября, в Международный день музыки, на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца выступит известный пианист, народный артист России Денис Мацуев. Знаменитый музыкант представит разнообразную программу, состоящую из шедевров классики и джаза и включающую в себя произведения Эдварда Грига, Николая Римского-Корсакова, Джорджа Гершвина, Эдуарда Артемьева, Астора Пьяццоллы и многих других. Один из самых выдающихся пианистов нашего времени исполнит композиции самых разных жанров и в очередной раз продемонстрирует свой уникальный талант, наполнив любимые всеми мелодии свежей энергией звучания.