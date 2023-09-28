Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ. Об этом говорится в статье американского издания The New Youk Times.

По мнению авторов публикации, замедление контрнаступления ВСУ крайне невыгодно для Украины, так как из-за сильных дождей в осенний период командование ВСУ не сможет эффективно применить в боевых действиях имеющиеся в распоряжении западные танки и прочую тяжёлую военную технику.

«В следующем месяце ожидаются сильные дожди, а размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, – пишут журналисты. –Речь идёт о такой технике, как американские танки Abrams и британские танки Challenger. Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет».

При этом NYT полагает, что замедление темпов наступления ВСУ может создать огромные риски для Украины. Прежде всего, это связано с провалом планов Киева вернуть ранее утраченные территории и захватить полуостров Крым.

«Если окажется, что Киев не сможет отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания поставлять больше оружия», – резюмировало американское издание.

Как ранее писал «Эксперт», американский журналист Джексон Хинкл заявил, что российская спецоперация на Украине завершится на условиях Москвы с неминуемой потерей «незалежной» новых городов и территорий.