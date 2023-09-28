Постпред Крыма призвал сверхсурово ответить на ракетные удары ВСУ по Севастополю

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что ракетные удары Украины по Севастополю и причастность к их организации Вашингтона и Лондона представляют собой военный вызов, ответ на который должен быть очень суровым.

По словам Мурадова, удар по штабу Черноморского флота, который уже почти 240 лет дислоцируется в городе-герое Севастополе, следует интерпретировать в качестве «наглого военного вызова киевской шайки», передаёт РИА Новости.

«Подобная наглость не может остаться не наказанной показательно и сверхсурово, – подчеркнул он. – А тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений».

Мурадов считает, что ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеский удар, так как в западной логике – «не способен ответить только тот, кто слаб».

При этом он призвал не торопить события, так как сейчас момент крайне напряжённый и ответственный.

«Дождёмся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жёсткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте», – резюмировал Постпред Крыма.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Российские средства ПВО смогли сбить пять ракет. Несмотря на это, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, мирные жители не пострадали, но один военный пропал без вести.