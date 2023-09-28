Путин обрисовал перспективы сотрудничества с Южным Суданом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Южного Судана Салвой Кииром развитие торгово-экономических связей, строительство нефтеперерабатывающего завода и урегулирование «проблем и сложностей» на территории североафриканской республики. Встреча прошла в Кремле в рамках официального визита в Россию южносуданской делегации, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно. Мы были одной из первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. Должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», — заявил Путин.

В прошлом году, по словам президента РФ, между двумя странами наблюдался некоторый спад товарооборота, но в этом году он начал расти. Глава российского государства отметил также «много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике». Он напомнил о строительстве НПЗ в Южном Судане с участием российской компании и о планируемой второй очереди этого завода.

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все, для того чтобы вас поддержать и по этому направлению. Я очень рад тому, что вы нашли возможность приехать в Россию, обсудить все эти вопросы, так же как и вопросы региональной стабильности, безопасности», — отметил Путин.

Президент Южного Судана поблагодарил за приглашение и предложил работать сообща, «потому что в одиночку никому не выжить, не добиться успеха».

«Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», — подчеркнул Киир.