Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудил ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, – цитирует российского лидера РИА Новости. – Семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь всё время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, уверен, хорошо, мужественно, героически».

По словам Путина, его радует, что у чеченских подразделений сложились хорошие контакты с другими формированиями и вышестоящими звеньями.

В свою очередь Кадыров отметил, что бойцы находятся в отличном расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются. По словам главы Чечни, военнослужащие каждый день берут в плен украинских военных, уничтожают западную технику в зоне СВО.

«Никакие Abrams танки не страшны. А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы. Мы от начала и на сегодняшний день купили тысячу с чем-то бронированных машин», – рассказал президенту Кадыров.

Он при этом обратил внимание на то, что Чечня — единственный регион в стране, который сформировал пять полков и три батальона, и все они сегодня участвуют в спецоперации.

Путин же, говоря о ситуации в республике, отметил, что динамика положительная. Российский лидер подчеркнул, что это происходит благодаря Кадырову и его команде, которая уверенно работает и хорошо взаимодействует с федеральным правительством. Президент также напомнил, что остаётся ещё много серьёзных задач и программ, и предложил Кадырову обсудить насущные вопросы.

Как писал «Эксперт», ранее Кадыров отреагировал на вбросы украинских СМИ о своей госпитализации, разместив в своем Telegram-канале два видео с прогулки в парке. На одном из них он идет, счастливо улыбаясь, под дождём по асфальтированной дорожке вдоль деревьев.

