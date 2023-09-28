Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства в России

Российская экономика активно растёт, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР.

Об этом во время встречи с избранными главами 26 регионов, где в этом году проходили губернаторские выборы, заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

По его словам, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас в стране всё рухнет, наоборот, российская экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время.

«У нас есть всё для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну, – подчеркнул глава государства. – Внешнее давление стало мощным стимулом для роста производств, раскрытия потенциала в самых разных сферах».

Как отметил Путин, развитие региональных экономик стало ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач. При этом он призвал субъекты укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места.

«Необходимо широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Тесно связанная с этим задача – подготовка кадров и всё, что касается самореализации молодых людей, чтобы они видели, знали, что могут состояться, добиться успеха в родных регионах», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин добавил, что рассчитывает на особое внимание, которое губернаторы уделят развитию всех видов инфраструктуры, системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество жизни людей.

Как ранее писал «Эксперт», премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз.