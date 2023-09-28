Роман Костомаров и Алексей Леденев примут участие в панельной дискуссии «Верь в себя»

Мероприятие будет посвящено тому, как достичь высот в бизнесе, частной жизни и спорте. Среди ключевых тем дискуссии — личный бренд в бизнесе; как спорт помогает в бизнесе; формирование положительного образа компании и способы увеличения бизнес-компаний за счет формирования устойчивого канала продаж; технология выбора ниши для бизнеса в наши дни; методика перехода от фрилансера к предпринимателю с помощью построения управленческой отчетности и запуска бизнес-процессов, а также привлечение инвестиций при помощи личного бренда.

Дискуссию проведут известные люди, добившиеся колоссальных успехов в бизнесе, частной жизни и спорте, имеющие внушительную аудиторию в собственных социальных сетях, постоянно преодолевающие всевозможные трудности и непрерывно улучшающие свои достижения.

Спикерами встречи станут:

Роман Костомаров - фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России и заслуженный мастер спорта России;

Алексей Леденев -обладатель Кубка мира по дзюдо, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, предприниматель;

Шалва Гогуа - заместитель генерального директора Crosstech Solutions Group;

Ольга Земленая - основатель и руководитель фабрики «Мебельная фея», амбассадор и партнер фабрики «Мария».

Екатерина Крупнова – дипломированный специалист. Член ассоциации педагогов, психологов и психотерапевтов Центрального Черноземья. Член некоммерческого партнерства Института детской психотерапии и практической психологии Генезис.

Основатель дискуссии Лола Сигуа и продюсер Инга Гамхиташвили приглашают к участию в мероприятии топ-менеджеров, собственников среднего бизнеса и собственников крупного бизнеса, составляющих бизнес-элиту. Все они получат возможность интегрировать в свой бизнес качественную аудиторию, устроить эффективную презентацию своего продукта и обменяться контактами с успешными коллегами. Но самое главное, что перед участниками дискуссии «Верь в себя» откроются возможности профессионального роста и вывода собственного бизнеса на качественно новый уровень. Для будущих миллиардеров и руководителей крупных компаний будет раскрыта стратегия побед и пути реализации мотивационного лозунга «доводите любую схватку до победного конца!».

Начало в 11:00

Адрес Торгово-промышленной палаты РФ: Москва, ул. Ильинка 6/1, строение 1.

Подробности: https://beliveyou.ru/