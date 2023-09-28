Россиянам рассказали, как правильно рассчитать кредитную нагрузку

При чрезмерной кредитной нагрузке (большом количестве займов на одного человека или семью) могут возникнуть риски неуплаты коммунальных платежей, а также взносов на детские секции.

Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. По его словам, оптимальная нагрузка составляет до 30% от общего дохода.

«В таком случае одновременно получается выплачивать и задолженности, и не экономить на базовых вещах, – отметил специалист. – При этом умеренной считается кредитная нагрузку от 30 до 50%. В этом случае есть возможность выплачивать кредит, но откладывать деньги и совершать крупные покупки не получается».

Критической, как предупредил Хорошев, станет нагрузка в 50-70%. Здесь уже есть риск просрочек по ежемесячным кредитным платежам, также приходится отказываться от некоторых трат и финансовой подушки безопасности.

Эксперт также объяснил, как правильно рассчитать кредитную нагрузку. Например, ежемесячный доход человека составляет 85 тыс. руб. У него имеется кредитная карта с задолженностью, ипотека и автокредит. По карте, он ежемесячно вносит 4 500 рублей, платежи по ипотеке и автокредиту составляют 35 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно.

«Считаем по формуле: доход делим на траты и умножаем на 100. При таких вводных кредитная нагрузка составляет 41%, что является умеренным показателем, который не несёт негативных последствий для бюджета. С такой нагрузкой можно справиться», – резюмировал Хорошев.

Если в начале 2023 года в среднем по российским городам-миллионникам семье требовалось тратить чуть больше трети доходов на оплату ипотеки, то теперь, как подсчитали аналитики ЦИАН, с ростом ключевой ставки, на обслуживание кредита будет уходить в среднем 51% дохода, или 52,7 тыс. руб. Подробно об этом читайте в статье журнала «Эксперт» «Всю зарплату – на кредит».