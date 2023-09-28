Российские фургоны разогнались на экспорт

На международной выставке «Иннопром» в Астане серьезное внимание привлекла экспозиция автомобилей и автобусов российского производства, представленная на стенде ГК СТТ – крупнейшего дистрибьютора коммерческого транспорта. Популярность продукции российских автопроизводителей объясняется несколькими причинами. Линейка продукции на стенде СТТ оказалось наиболее представительной, а хозяин выставки – Казахстан – уже не первый год является рекордсменом по потреблению легковушек и коммерческого транспорта в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока. Руководство страны отдает приоритет развитию среднего бизнеса, который и является основным потребителем грузовых автомобилей разной грузоподъемности и множества видов спецтехники, а также пассажирского транспорта, работающего в разных сегментах корпоративных перевозок.

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СНГ в «Соболях»

Традиционно самым популярным коммерческим автомобилем российского производства на постсоветском пространстве является техника Горьковского автозавода. На стенде СТТ в Казахстане была показана новая модель нижегородского автопроизводителя – «Соболь NN». По своей сути, это городской развозной фургон, который появился как ответ на быстро растущий спрос в сегменте городской доставки и онлайн-торговли. Представленный на «Иннопроме» в Астане «Соболь NN» по количеству применяемых современных технических решений – один из самых передовых автомобилей российского производства. Это комфортабельный, маневренный, красивый городской развозной фургон.

Конструкторы постарались соединить в машине все, что нужно современным городским перевозчикам: маневренность (радиус разворота всего 5,4 метра), большой объем кузова (7,8 куб м) и грузоподъемность (до 1 тонны). А еще машину сделали непривычно комфортной для коммерческого автомобиля.

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Просторная кабина совершенно не похожа на кабины «Газели» и «Соболя» предыдущих поколений. Здесь бесключевой доступ, автоматическая климатика, девятидюймовый тачскрин медиасистемы, к которой подключается смартфон. И такие приятные «излишества» как откидной столик, ниша для личных вещей под сиденьями, специальный крепеж для планшета или смартфона в крышке верхнего бардачка, удобная потолочная антресоль и четыре разъема USB, большое количество полок, подбутылочников и подстаканников, бардачков и даже встроенный очешник.

Водительское сиденье имеет 18 регулировок, включая перемещения подлокотников, подголовника, регулировку длины подушки, наклона спинки, а также поясничного подпора. Сиденье еще и подрессоренное – это уникальная особенность для машин такого класса. Помимо уже традиционного подогревов сидений (водительского и пассажирского) и лобового стекла, у машины даже в базовой комплектации есть дистанционный предпусковой подогреватель.

Дополнительное удобство для городской логистики – разделенный на зоны центральный замок: отдельно запирается пассажирский отсек, отдельно – грузовой.

Конструктивно новый «Соболь» перенял все новшества поколения NN: современную электронную архитектуру, новую 6-ступенчатую коробку передач, которая держит крутящий момент до 450 Нм, и еще несколько десятков изменений, направленных на увеличение ресурса и надежности ключевых узлов. Задний мост типа Спайсер прочнее и легче прежней конструкции.

Дисковые тормоза на всех колесах с системами ABS и EBD обеспечивают эффективное замедление, а передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости уменьшают крены в поворотах.

В грузовом отсеке – полимерное напольное покрытие с интегрированными крепежными петлями, стены обшиты пластиком, а специальный люк в стенке передней кабины предназначен для перевозки длинномеров.

Большое внимание уделено защите от коррозии. Кузов и кабина сделаны из стали с двухсторонней оцинковкой, крылья – из ударопрочного пластика. В дополнение к этому нижняя часть кузова покрыта антигравийным составом, а стыки между сварными элементами обработаны специальным клеем. В общем, автомобиль подготовлен для эксплуатации в условиях суровых зим и агрессивных химических реагентов. Гарантия от сквозной коррозии составляет впечатляющие 12 лет. Впрочем, обычная гарантия – 4 года или 200 тыс. км пробега – тоже одна из лучших в этом классе техники.

Отдельно стоит сказать про двигатель. С весны 2023 года дизельные «Газели» и «Соболя» вместо привычного Cummins комплектуются мотором G 2.5. По сравнению с предшественником, новый силовой агрегат легче, тише и экономичнее. Но главное – при сохранении практически той же мощности (150 л.с.) крутящий момент двигателя увеличен почти на треть – до 420 Нм!

Головка блока цилиндров нового мотора изготовлена из алюминия, что позволяет уменьшить время прогрева. А использование кованого стального коленчатого вала вместо чугунного увеличило прочность двигателя (а следовательно, и его ресурс) при одновременном снижении веса.

За счет высокого крутящего момента «на низах» динамика разгона улучшилась на 15%. Более высокая удельная мощность положительно сказывается на плавности хода и тяговых свойствах автомобиля. Благодаря повышению давления впрыска топлива и усовершенствованному процессу сгорания, средний расход топлива у нового мотора на 5-10% ниже, чем у предыдущей модели.

Все на «Валдай»

Большой интерес у посетителей выставки вызвал «Валдай 8» - модернизированная версия вышедшего три года назад бескапотного грузовика Газа. На выставке он представлен в варианте рефрижератора. Особенность модели – большой запас прочности по шасси, лучший в своем классе радиус разворота и усиленная тепло- и шумоизоляция кабины, которая стала более комфортабельной. Эргономике в «Валдае 8» уделено повышенное внимание. Кабина рассчитана на трех человек и позволяет водителю прилечь на сиденьях для краткосрочного отдыха в промежутках между рейсами.

Один из главных козырей новой модели – богатая базовая комплектация. Она включает регулируемую по высоте и углу наклона рулевую колонку, электроприводы стеклоподъемников, центральный замок, круиз-контроль и девятидюймовое мультимедийное устройство с кнопками на руле. Благодаря усиленной тепло-, шумо-, виброизоляции кабины и предпусковому подогревателю двигателя, автомобиль хорошо подготовлен к зимней эксплуатации, а кондиционер обеспечивает комфорт в жарком климате.

По сравнению с предыдущей моделью, грузоподъемность «Валдая 8» выросла до 4,6 тонн. Машина предназначена как для города, так и для междугородних переездов. Маленький радиус разворота – 6,2 м – лучший в своем классе, позволяет уверенно маневрировать при работе в мегаполисе. А для постоянной работы на дальних маршрутах можно выбрать модификацию с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом водителя.

Новый мотор в сочетании с такой же, как у «Соболя NN», 6-ступенчатой КП отвечает за топливную экономичность и уверенное движение даже с полной загрузкой. Запас хода на одной заправке – до 900 км.

«Валдай 8» оснащен современной высокоэффективной тормозной системой с пневматическим приводом. Системы активной безопасности и помощи водителя, в том числе система курсовой устойчивости, помогают уменьшить риск возникновения непредвиденной ситуации на дороге.

Все для пассажиров

В сегменте городских пассажирских перевозок посетителям выставки представлены два необычных автобуса – CITYMAX 9, рассчитанный на перевозку более 80 пассажиров, и 22-местная «Газель CITY». Оба автобуса – чемпионы в своих классах по площади низкого пола, имеют бесступенчатый вход и полностью подходят для комфортной перевозки маломобильных пассажиров.

CITYMAX 9, который выпускается на Павловском автобусном заводе, может везти до 84 пассажиров при длине немногим более 9 метров и рекордно малом радиусе разворота – всего 8,8 метра. Именно к такой размерности сегодня проявляют интерес многие города. Отсутствие ступеней на входе, две широкие двери и большая накопительная площадка обеспечивают быстрый вход-выход пассажиров. Использование современных композитных материалов позволило защитить кузов от коррозии и снизить вес машины, а значит и расход топлива. Пассажиры оценят удобный и просторный салон, а перевозчики – низкую стоимость пассажирского места и снижение эксплуатационных издержек.

Высокого уровня комфорта удалось достичь благодаря оригинальным техническим решениям. Максимально удалив друг от друга передний и задний мосты, разработчики смогли разместить внутри колесной базы не одну, как обычно для автобусов такой длины, а сразу две широкие двухстворчатые двери. Это позволило создать две широких накопительных площадки, предназначенных для стоячих пассажиров, но достаточно просторных и для того, чтобы поместить трех человек с детскими колясками или в инвалидных креслах.

Бесступенчатый вход, система «книлинг» (наклон автобуса в сторону остановки) и откидной пандус – обеспечивают полное соответствие CITYMAX 9 требованиям программы «доступная среда». А подъем в задней части салона позволил отказаться от использования дорогих портальных мостов и снизить стоимость автобуса для потребителя.

Еще одно интересное решение в плане комфорта пассажиров – так называемые «самолетное освещение»: верхние светодиодные лампы светят не вниз, а вверх, а отраженный от потолка свет получается более приятным и мягким.

К рабочему месту водителя обеспечен удобный доступ со свободным проходом, при этом кабина практически изолирована, несмотря на отсутствие сплошной перегородки. Автоматическая шестидиапазонная коробка передач, комфортное подрессоренное сиденье, стильная и информативная приборная панель, продуманное расположение кнопок — все это позволит водителю меньше уставать и не отвлекаться от дороги. Предусмотрены ниши для смартфона и для бутылок с водой, 4 USB-порта, подстаканники, место для хранения документов и кармашек для мелкой монеты. Есть даже большой ящик для личных вещей.

Обращает на себя внимание продуманное размещение в автобусе электрооборудования – бокс для него расположен изнутри, рядом с кабиной, где оборудование максимально защищено от воздействия внешней агрессивной среды и низких температур.

При разработке автобуса учитывалось мнение реальных потребителей. Например, удобство кабины тестировали на водителях с максимально различным телосложением, а испытать салон приглашали маломобильных пассажиров. Поэтому смогли учесть даже такой момент, что молодые мамы часто гуляют группами, и им нужно суметь разместить рядом сразу несколько детских колясок.

Уменьшить эксплуатационные издержки помогут условия гарантии: три года или 200 тыс. км пробега и хороший межсервисный интервал в 20 тыс. км.

Вторая модель автобуса – «Газель City» относится к малому классу и рассчитана на трансфер 22 пассажиров. Несмотря на то, что сегодня среди перевозчиков и муниципальных властей все более популярными становятся автобусы большого и среднего классов, в правильно организованной системе городского транспорта обязательно найдется место и микроавтобусам. Их задача – перевозки на маршрутах с небольшим количеством пассажиров, в вечернее и ночное время.

При этом микроавтобус может быть современным, комфортным, безопасным и красивым. Привычная нам компоновка таких машин – это входная дверь спереди, ступеньки на входе и довольно узкий проход между креслами. Однако конструкторы этой модели нашли очень интересные технические решения, благодаря которым удалось сделать автобус с низким входом, просторной накопительной площадкой в центральной части и широкой двойной дверью. С тротуара в такой автобус можно въехать на инвалидной коляске, ввезти детскую коляску или тяжелый чемодан даже без использования откидной аппарели. Машина может использоваться как для городских и корпоративных перевозок, так и для туризма или подвоза пассажиров к трапу в аэропортах.

Уникальная особенность машины – низкий уровень пола, просторная накопительная площадка, широкая двойная дверь и бесступенчатый вход. Раньше такое было доступно только на больших автобусах. Как и CITYMAX 9, этот автобус тоже оснащен системой «книлинг», позволяющей наклоняться к людям на остановке. А пневмоподвеска делает более комфортным движение по неровным дорогам и выбоинам.

Кузов City облицован панелями из композитов и стеклопластика. За счет этого добились снижения веса и отсутствия коррозии в течение всего срока эксплуатации. От обычной «Газели» City унаследовала все традиционные достоинства: прочную независимую переднюю подвеску, обеспечивающую плавность хода и хорошую управляемость, усиленную коробку передач и мощный дизельный двигатель под капотом.

Скорая помощь и социальное такси

Кроме коммерческого транспорта, Горьковский автозавод предлагает три автомобиля для медиков: это высокий и просторный реанимобиль «Газель NN», автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) на базе «Соболя NN», который благодаря малым габаритам может легко маневрировать и парковаться во дворах и у подъездов и фельдшерско-акушерский пункт на базе «Газели NN».

Классический реанимобиль на базе «Газель NN» разработан во взаимодействии с медицинским сообществом и сделан с вниманием к комфорту пациентов и работе медиков.

В отличие от большинства аналогов, АСМП марки ГАЗ имеют рамную конструкцию. А это означает высокую прочность шасси и сохранность кузова даже при очень длительной и интенсивной эксплуатации на плохих дорогах.

Другая модель «скорой помощи», созданная на базе «Соболя NN», напротив, имеет укороченный кузов и уменьшенную высоту. Благодаря небольшим габаритам «Соболь» может легко маневрировать в заставленных машинами дворах, парковаться у подъездов и въезжать на закрытые паркинги.

Самая крупная среди показанных «медицинских» моделей – это фельдшерско-акушерский пункт на базе «Газель NN». Автомобиль предназначен для для оказания диагностических услуг и медико-санитарной помощи вне стационара. Эксплуатация данной модификации медицинского автомобиля особенно актуальна для жителей сельской местности, где отсутствуют стационарные лечебные учреждения. В комплектации предусмотрено все необходимое медицинское оборудование, позволяющее осматривать пациентов и проводить лабораторные исследования.

Показали на выставке еще и два варианта 6-местных микроавтобуса, которые можно использовать, как социальное такси с местом для инвалида-колясочника. Один из них – в ВИП-исполнении.

Чемпионы экспорта

Как рассказали «Эксперту» в пресс-службе компании «Современные транспортные технологии», импортеры интересуются практически всеми коммерческими автомобилями российских автопроизводителей. Востребованы модели разных типов: от совсем легких, полной массой 2,5 тонн, до тяжелых грузовиков, и сотни модификаций специальной техники.

То же касается и автобусов: востребованы модели от 6-местных семейных и корпоративных – до больших пассажирских машин вместимостью свыше 100 человек.

Некоторые автомобили и автобусы собираются, в том числе, и в Казахстане, в городе Семей компанией «Семаз».

В сфере коммерческого транспорта успех складывается из двух факторов: сам продукт и сервисное обслуживание. Ведь именно доступность сервиса, наличие запасных частей и квалифицированного персонала позволяют максимально быстро вернуть машину в строй, избежать дорогостоящих простоев.

«Наш партнер в Казахстане – группа компаний «Вираж» - имеет самую широкую в стране сеть по продажам и обслуживанию коммерческого транспорта, которая покрывает 80% территории, на которой проживает 90% населения республики. Причем, в ближайшее время сеть будет расширяться», - рассказали «Эксперту» специалисты ГК СТТ.

О популярности российской автопродукции в Казахстане лучше всего говорят цифры. Например, в сегменте легких коммерческих автомобилей бренд «Газель» занимает около 70% рынка. За два года эта доля выросла почти на 20%. А чем больше машин, тем проще потребителям унифицировать свои парки, тем шире вторичный рынок, доступнее сервис и запасные части. В конечном итоге это дает наименьшую общую стоимость владения автомобилем – ключевой показатель эффективности в транспортной отрасли.