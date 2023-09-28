Час «X» для правительства США наступит через три дня

В Соединенных Штатах становится все реальнее перспектива начать новый финансовый год 1 октября с неработающим из-за отсутствия денег правительством. Речь, конечно, идет о так называемом «шатдауне», т.е. приостановке работы правительства США из-за неспособности законодателей достигнуть соглашения о продлении его временного финансирования на 45 дней. Часом «Х» может стать полночь с предстоящей субботы на воскресенье. Если к этому времени, до которого осталось менее трех суток, республиканцы не договорятся с демократами и не примут временный бюджет до окончания финансового года, заканчивающегося 30 сентября в 24.00, то сотни тысяч государственных служащих за исключением тех, кто работает в наиболее важных правительственных организациях, без круглосуточной работы которых невозможно физическое, так сказать, существование государства, отправятся в незапланированный отпуск без сохранения зарплат и начнется хаос и неразбериха, чреватые крупными неприятностями для всех сфер жизни американцев.

С каждым часом надежда на то, что республиканцы и демократы сумеют достичь компромисса, становится все меньше и слабее. Президент Байден выступит сегодня с большой речью в Аризоне, в которой, наверняка, скажет несколько слов и о шатдауне, но накануне в неожиданном порыве откровенности он уже признался в Сан-Франциско, что не знает, как избежать приостановки деятельности правительства. Правда, тут же поторопился добавить, что в политике все возможно.