Час «X» для правительства США наступит через три дня

В Соединенных Штатах становится все реальнее перспектива начать новый финансовый год 1 октября с неработающим из-за отсутствия денег правительством. Речь, конечно, идет о так называемом «шатдауне», т.е. приостановке работы правительства США из-за неспособности законодателей достигнуть соглашения о продлении его временного финансирования на 45 дней. Часом «Х» может стать полночь с предстоящей субботы на воскресенье. Если к этому времени, до которого осталось менее трех суток, республиканцы не договорятся с демократами и не примут временный бюджет до окончания финансового года, заканчивающегося 30 сентября в 24.00, то сотни тысяч государственных служащих за исключением тех, кто работает в наиболее важных правительственных организациях, без круглосуточной работы которых невозможно физическое, так сказать, существование государства, отправятся в незапланированный отпуск без сохранения зарплат и начнется хаос и неразбериха, чреватые крупными неприятностями для всех сфер жизни американцев.
С каждым часом надежда на то, что республиканцы и демократы сумеют достичь компромисса, становится все меньше и слабее. Президент Байден выступит сегодня с большой речью в Аризоне, в которой, наверняка, скажет несколько слов и о шатдауне, но накануне в неожиданном порыве откровенности он уже признался в Сан-Франциско, что не знает, как избежать приостановки деятельности правительства. Правда, тут же поторопился добавить, что в политике все возможно.
«Если бы я это знал, я бы уже это уже сделал»,- приводит Hill его слова на встрече с советом по науке и технологиям.
Несмотря на напускной, думается, оптимизм Джо Байдена, с каждым днем все больше политологов говорят, что достижение согласия в последнюю минуту, как очень часто бывает с финансированием деятельности правительства особенно в последние годы, маловероятно.
Привести к формальному, а в чем-то и фактическому краху Америку может Палата представителей Конгресса. В ней у республиканцев после прошлогодних промежуточных выборов небольшое большинство, которым они пользуются всякий раз, когда появляется возможность досадить демократам. И естественно, они не могли не воспользоваться в борьбе с демократами потолком госдолга, по которому в очередной раз возник аврал, чтобы отомстить им за травлю Дональда Трампа.
В Белом доме делают хорошую мину при плохой игре и говорят о возможности достижения соглашения в последнюю минуту, но при этом одновременно начинают готовить американцев к шатдауну и утверждают, что он не приведет к немедленной рецессии и прочим катастрофам, о которых говорят экономисты.
«Он (шатдаун) подчеркнет слабость институциональной системы и системы управления США по сравнению с другими правительствами с самым высоким рейтингом»,- говорится в заявлении авторитетного рейтингового агентства Moody's.
Признавая всю серьезность ситуации, которая возникнет после начала шатдауна, в агентстве однако призывают не драматизировать обстановку и говорят, что эффект приостановки работы правительства на первую экономику планеты будет не таким уж и большим и страшный и продлится недолго.
Руководство Республиканской партии готово на очередной компромисс с демократами, чтобы не доводить дело до крайности, но радикальное крыло яростно сопротивляется и требует стоять до конца. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти колеблется: с одной стороны, он не хочет шатдауна, но с другой, если пойдет на сделку с демократами, скорее всего, не продержится на своем высоком посту и двух-трех недель. По крайней мере, однопартийцы из радикального крыла Республиканской угрожают ему бунтом и смещением. Они настаивают на безоговорочном и массивном сокращении расходов правительства и отказываются продлевать финансирование правительства еще на 45 дней, о котором уже договорился специальный комитет из представителей обеих партий. Причем, самые отъявленные радикалы внутри радикального крыла замахиваются на «святое» американской политики в данный момент в обеих партиях – поддержку Украины.
Возможно, последнюю попытку предотвратить катастрофу Кевин Маккарти предпримет на встрече с президентом Байденом, на которой он настаивает. Они с президентом сейчас пытаются переложить вину друг на друга. Байден обвиняет Маккарти в невыполнении достигнутых договоренностей с правительством и говорит, что тот выбирает между своим спикерством и национальными интересами США. Кевин Маккарти, как нетрудно догадаться, возлагает всю ответственность за возможный шатдаун на президента Байдена.