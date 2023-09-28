«Швабе» представил мобильный инкубатор для экстренной перевозки новорожденных

Предприятие холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на проходящей в Москве международной выставке «Охрана здоровья матери и ребенка — 2023» свою неонатальную продукцию.

Уточняется, что первый мобильный инкубатор отечественного производства BONNY разработали специалисты Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ). Оборудование предназначено для транспортировки новорожденных на машинах скорой помощи или на вертолетах санавиации.

Также холдинг презентовал, в частности, пульсоксиметр Sensorex, измеряющий уровень сатурации, и открытую реанимационную систему ОРС-BONO, позволяющую сократить сроки выхаживания и лечения младенцев.

«Оборудование производства УОМЗ помогает неонатологам, акушерам и другим специалистам оказывать высокотехнологичную помощь. Эксперты отмечают, что развитие медицинских технологий способствует росту выживаемости младенцев, родившихся раньше срока или с патологиями», — приводятся слова замгендиректора «Швабе» Льва Борисова.

Он заверил, что предприятие готово наращивать производство медтехники и работать над новыми проектами, которые позволят вывести медицину на еще более высокий уровень.