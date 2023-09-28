Силуанов объяснил, почему Минфин решил сократить внутренние займы

Минфин принял решение сократить программу внутренних заимствований в текущем года приблизительно на 1 трлн рублей, заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов. По его словам, расходы планируется финансировать за счет нефтегазовых поступлений, не обращаясь к заимствованиям на рынке и «не давая стимул роста ставок в экономике».

Статья по теме: Минфин признал несостоявшимися аукционы по линкерам и классическим ОФЗ

«Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на 1 трлн рублей снизить программу», — заявил Силуанов.

Он уточнил, что в этом году программа заимствований составляет почти 3,6 трлн рублей. В первом полугодии она исполнялась «примерно вровень с планом», но позже несколько аукционов не состоялись, «поскольку инвесторы, банкиры предлагали слишком высокие проценты по заимствованиям». Министр подчеркнул, что Минфин не может занимать под высокие проценты.

«В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы. Мы перевыполним наши планы по нефтегазовым доходам. В этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обоснованно, если мы за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы, не обращаясь к заимствованиям на рынке и дополнительно, не давая стимул роста ставок в экономике», — добавил Силуанов.

Программа заимствований Минфина на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 трлн рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 трлн рублей в целях замещения использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета.

