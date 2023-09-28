Украинские боевики атаковали российские позиции в ЛНР под видом сдачи в плен

Военнослужащие ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного в ЛНР.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным Зенит.

«Подойдя к нашим позициям, противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться. 13 человек. Я подумал, странно, боя как такового не было. Шли с белым флагом, кстати. Первый пошел — на мине подорвался. Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 метров и на расстоянии 50 метров скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты. Мы открыли огонь из стрелкового оружия», — рассказал офицер.

По его словам, в это время с другого фланга позиции отряд попыталась взять штурмом еще одна группа ВСУ. Она заняла брошенный окоп, однако боевиков заметил российский разведывательный дрон, с которого были наведены минометы. Одна мина попала в скопление пехоты противника, уничтожив двоих боевиков. Минометные расчеты продолжили вести обстрел по второй группе, вынудив ее отступить.

Всего в штурме участвовали около 35 боевиков ВСУ, как минимум восемь были уничтожены, сообщил командир батальона, добавив, что погибших и раненых может быть больше, так как по отступавшим наносились удары.

В специальной военной операции принимают участие более 6300 казаков Кубанского войска; в добровольческих отрядах свыше 500 человек награждены государственными наградами, отмечается на сайте администрации Краснодарского края.