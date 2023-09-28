В Газпромбанке допустили возможность обратного выкупа ТЦ «Мега» в России прежними владельцами

Газпромбанк не будет проводить ребрендинг ТЦ «Мега», в кредитной организации допускают обратный выкуп активов прежними владельцами.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Ребрендинг не планируется. Нашей приоритетной задачей является: развитие бренда "Мега", развитие профессионального и сплоченного коллектива, приумножение традиций и сохранение корпоративного культурного кода "Мега". Также не стоит вопрос продажи отдельных ТЦ. Это стратегическая инвестиция как для группы ГПБ, так и для всей российской экономики», — рассказал заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

По его словам, «существует возможность» обратного выкупа активов прежними владельцами торговых центров.

Хачатуров отметил, что сокращения штата сети не будет. «Сейчас в сети ТЦ "Мега" работают около 1 тыс. сотрудников. В наших планах сохранение профессионального коллектива с уникальными компетенциями», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее сегодня Газпромбанк объявил о закрытии сделки по приобретению сети ТЦ «Мега» в России у шведской Ingka Centres.Стоимость активов оценивается примерно в $2,85 млрд. Речь идет о 14 торговых центрах общей площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе и Ростове-на-Дону, а также Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.