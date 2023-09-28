В Москве создали сборник из 180 региональных практик по развитию экономического потенциала

В столице систематизировали практики, направленные на развитие экономического потенциала территорий, и выпустили сборник, включающий 180 кейсов из 59 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Повышение экономического потенциала регионов: подходы и инструменты» в рамках Московского финансового форума.

По словам Багреевой, регионы используют новые подходы и инструменты, чтобы повысить экономический потенциал, стимулировать приток инвестиций и рост бюджетных доходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сборник поможет региональным властям познакомиться с подходами своих коллег и использовать их опыт в своей работе.

Важной частью сборника стали контакты ответственных за реализацию соответствующих практик в регионах. Решение оставить контакты было принято, чтобы обеспечить коммуникацию между правительствами субъектов. Это необходимо, поскольку собранные практики не являются универсальными коробочными решениями и требуют адаптации к региональной специфике, пояснила Багреева.

В Москве одним из главных инструментов повышения экономического и инвестиционного потенциала стали инфраструктурные проекты, которые не были остановлены несмотря на сложные экономические условия. Такие проекты обеспечивают связанность территорий внутри города, развивают транспортную инфраструктуру и повышают инвестиционную привлекательность районов, где строится новое жилье и создаются рабочие места.