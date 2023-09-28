В мясе якутских коров найдено рекордное количество Омега-3

Один из главных показателей питательной ценности - соотношение полиненасыщенных к насыщенным жирным кислотам – у якутской говядины вдвое превышает рекомендованные значения Всемирной организации здравоохранения. Ученые отметили, что такой жирнокислотный состав можно считать идеальным с точки зрения его влияния на здоровье человека, употребляющего мясо в пищу. Продукт ингибирует накопление бляшек в сосудистой системе, снижает уровень холестерина и вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах. Высокое качество липидов зафиксировано непосредственно в мясе и печени коровы, но не в жире, ключевые показатели которого в десятки раз ниже.

Количество физиологически ценных эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирных кислот в мясе и печени якутских коров также значительно превышает аналогичные показатели других сельскохозяйственных животных. Такое качество говядины ученые связывают с местом обитания якутской коровы, ее адаптацией к суровому климату и местному рациону питания.

Представители породы обитают в северо-восточном регионе Республики Саха (Якутия), животных осталось всего несколько тысяч. Их почти вытеснили завозных скотом в советские годы из-за низкой удойности.

Сейчас сохранение породы признано стратегической задачей республики, решает ее генофондное казенное предприятие «Якутский скот», в котором содержится более 40 % поголовья. Породу выращивают также в фермерских хозяйствах. В бизнес-моделях предприятий делается ставка на экологически чистое молоко – его жирность от 6 до 11 %; теперь должно получить развитие и мясное производство.