В Польше заявили о возможном выходе страны из Евросоюза

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск предупредил, что его страна может выйти из Евросоюза.

В своём микроблоге в соцсети Х (бывший Twitter) политик заявил, что это произойдёт в том случае, если на ближайших выборах в стране не сменится власть.

«15 октября или мы выведем PiS (правящая партия «Право и справедливость»), или PiS выведет нас... из Евросоюза», – резюмировал политик.

Как ранее писал «Эксперт», у Польши началось осеннее обострение, объясняемое, скорее всего, предстоящими в середине октября парламентскими выборами.

Предсказать их результат непросто, поэтому польское руководство прибегло к испытанному средству – популизму. Сначала Варшава в лице высших руководителей: президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, еще какие-то пару недель назад души не чаявших в президенте Владимире Зеленском и Украине, фактически обвинила Киев в намерении подорвать польское сельское хозяйство при помощи дешевого и некачественного украинского зерна и заявила о прекращении поставок на Украину новых вооружений, которые, оказывается, нужны польской армии для того, чтобы стать, по замыслам правительства, самой сильной на континенте.

Разрыва только с ближайшим союзником, пусть и наверняка временным и скорее всего объясняемым выборами, Варшаве показалось мало, и она решила ещё больше испортить отношения и с Германией. Хотя справедливости ради следует сказать, что отношения с Берлином у Варшавы никогда не были хорошими и нынешнее обострение – всего лишь последний этап в многолетней эпопее вражды к немцам.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября.

