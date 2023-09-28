В России создана первая блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

Этот шаг - добавление в уже готовую распределенную инфраструктуру постквантовой криптографии – повысит устойчивость платформы к возможным атакам с квантовых компьютеров, бум создания которых прогнозируется на ближайшее десятилетие.

На сегодняшний день проведена апробация библиотеки квантово-устойчивых алгоритмов «PQLR» для генерирования ключевых пар, хеширования, электронной подписи и ее проверки. В компании QApp подчеркивают, что этот эксперимент доказал совместимость современных отечественных блокчейн-решений с постквантовыми алгоритмами и простоту их интеграции. QApp и Web3 Tech готовятся к расширению периметра пилотирования и уже ведут активный диалог с представителями профильных государственных и коммерческих клиентов.

В России блокчейн уже используют такие крупные структуры как Национальный расчетный депозитарий, Сбербанк, Норильский никель, Газпромнефть, S7 Airlines и другие. Основные преимущества, которые дает технология, - возможность отслеживать движения капиталов и товаров в реальном времени без тяжелого документооборота.