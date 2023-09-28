В сибирском Институте угля создали шагающую гидравлическую машину для подземных работ

Ученые Института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН создали универсальную шагающую гидравлическую крепь для подземных работ.

«Устройство обеспечит безопасность, решит проблемы добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также может быть использовано при проведении аварийно-спасательных операций», — сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Уточняется, что оборудование предназначено, в первую очередь, для создания безопасных условий при подземно-горных работах.

Новый тип гидравлической крепи обеспечивает постоянную поддержку кровли выработки. Установка представляет собой двухсекционную конструкцию, в исходном состоянии гидростойки передовой секции и гидростойки отстающей или передвигаемой секции находятся в распертом состоянии между почвой и кровлей горной выработки, при снятии распора производится сокращение стоек отстающей секции, а их опоры отрываются от почвы. За счет своего веса передвигаемая ложится опорными балками на траверсы распертой передовой секции, затем отстающая часть конструкции перемещается при помощи гидродомкрата передвижения на расстояние установленного шага.

Управлять шагающей машиной специалисты могут в дистанционном формате, отмечается в материале.

Изготовленный в масштабе 1:4 экземпляр устройства сейчас находится в Институте угля, для реализации промышленного образца разработчики подписали соглашения с крупными предприятиями, идет создание полноразмерной крепи.

По словам ученых, разработкой также заинтересовались горноспасательные части МЧС, они уже подписали соглашение с учеными Института угля о создании облегченного образца. Крепь будет применяться на разборах завалов при авариях в шахтах.