В системе бронирования авиабилетов Leonardo произошел сбой из-за массированной DDоS-атаки

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Уточняется, что в ближайшее время система заработает в штатном режиме.

«В настоящий момент на систему Leonardo идет массированная DDоS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», — заявили в госкорпорации.

Ранее о проблемах с регистрацией пассажиров из-за сбоя в системе бронирования информировали авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» (входит в группу «Аэрофлот», а также «Ютэйр» и Red Wings. В лоукостере «Победа» (также входит в «Аэрофлот») сообщали, что регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме.

В «Аэрофлоте» около 12.00 мск заявили, что работоспособность системы Leonardo восстановлена.

В августе сообщалось, что на российскую систему бронирования авиабилетов перешло более 60 перевозчиков.