Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew «Праздник, который всегда с тобой»

Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый коктейль из популярных хитов и новых произведений, обещающих праздничное настроение и радостную атмосферу.

Вадим Эйленкриг — известный российский музыкант, трубач, телеведущий, продюсер, педагог. Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель премии «Музыкант года» по версии «Radio Jazz 89.1» (2018). Автор пяти сольных альбомов, один из которых, Eilenkrig, занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart). С 2016 года - художественный руководитель фестиваля «Ветер Перемен» (г. Казань), с 2019 года -- арт-директор фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Арт-директор фестиваля «Лимон» (г. Ярославль), куратор джазового направления фестиваля «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» (г. Екатеринбург). Широкой аудитории известен как ведущий шоу «Большой джаз» на т/к «Россия-Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу «Танцы со звездами» на т/к «Россия-1» (2016), ведущий авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на т/к «Россия-Культура» (с 2018 года). Ежегодный член жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Музыкант активно гастролирует по всему миру, включая страны СНГ, Европы, Северной Америки и Азии.