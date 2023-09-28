Владимир Ефимов: на развитие Москвы в 2024 году направят более 40% бюджета

Власти Москвы направят на развитие столицы более 40% расходной части бюджета в 2024 году. Это на 2% больше, чем в прошлом, сообщил 28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на сессии «Траектория развития региональных финансов в современных реалиях» в ходе Московского финансового форума.

Он напомнил, что вкладываться в инфраструктуру опережающими темпами правительство города сделало своим приоритетом еще в 2010 году. «На сегодняшний момент бюджет развития в городе составляет около 38%. На следующий год мы планируем, что этот показатель превысит 40%. Это залог развития экономики, потому что, не осуществляя инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи», — сообщил Владимир Ефимов.

Инвестируя в новые проекты, столица имеет возможность развивать социальную, дорожно-транспортную и инженерную инфраструкутру, а также благоустраивать общественные пространства.

Средства на эти цели частично заимствуют, получая инфраструктурные бюджетные кредиты. По оценке Владимира Ефимова, такие вложения не только окупятся через несколько лет, но и принесут дополнительные доходы. Один из таких примеров — строительство метро, отметил он. Вокруг новых станций девелоперы начинают возводить жилые проекты, при этом стоимость недвижимости после ввода увеличивается в среднем на треть. Таким образом, у инвесторов тоже появляются дополнительные средства, которые они также могут реинвестировать в экономику, что, в свою очередь, поспособствует росту налоговых доходов бюджета.

Напомним, бюджет столицы как правило дефицитный, то есть расходы превосходят доходы. Однако в течение года сроки реализации некоторых проектов сокращаются, привлекаются заимствования. Таким образом, долг остается на «комфортном» уровне, а развитие города не останавливается. «Когда мы проедаем текущие расходы и берем в долг – это путь в никуда. А если берем целевые кредиты, — это, конечно же, деньги в развитие, которые будут возвращены либо через прямые доходы, либо через смежные», – резюмировал Владимир Ефимов.