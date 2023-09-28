Вместо криптобиржи Binance в РФ может быть брокер или «кухня»

Крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России и продаже российского бизнеса новой криптобирже CommEX, которая начала работу 26 сентября.

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Представители новой биржи заявили, что она зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ, а в том числе будет работать в Крыму.

Binance не сообщила, чем вызвано решение полностью уйти из России. Практически все криптовалютные биржи даже после введения антироссийских санкций продолжают работать в РФ. Причем многие, даже зарегистрированные в ЕС, не соблюдают санкционные ограничения Евросоюза, запрещающие гражданам РФ иметь на европейских счетах более 10 тыс. евро.

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«Биржа … работает со всеми клиентами в прежнем режиме. О возможных изменениях мы уведомим заблаговременно», – отвечала ранее одна из зарегистрированных в ЕС криптобирж на вопрос «Эксперта», будет ли она вводить какие-то ограничения в отношении российских клиентов в связи с принятыми санкциями.

Некоторые эксперты не исключают, что решение Binance покинуть Россию связано с ее тяжбами с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая в июне подала судебный иск против Binance. SEC считает, что для обслуживания американских клиентов Binance должна была получить разрешение Комиссии.

Позднее стороны достигли соглашения об избежании полной заморозки средств клиентов до рассмотрения дела.

Уход из России может быть трактован американским судом в пользу «чистоты» Binance. Не исключено также, что биржа обратится в SEC за разрешением официально предоставлять свои услуги гражданам США, и в этом случае отсутствие российских клиентов у Binance ей зачтется.

«Binance привлекает меня огромной ликвидностью и проработанными механизмами, дающими возможность торговать с помощью быстрых алгоритмических стратегий, – поделился своим мнением с «Экспертом» один из криптотрейдеров с оборотом в несколько миллионов долларов в день. – Ничего не могу сказать, что такое CommEX, как четко она будет работать и какова там будет ликвидность».

Ликвидность, то есть возможность купить или продать актив на большую сумму без существенного сдвига цены, является одним из основных критериев для арбитражеров, крупных спекулянтов и алгоритмических трейдеров, торгующих по автоматизированным алгоритмам. Эти категории клиентов доминируют на криптовалютном рынке.

Некоторые криптотрейдеры не исключают, что CommEX выберет одну из двух тактик торгов.

Первая – это фактически работа в качестве классического брокера, которых на криптовалютном рынке нет. Его задача заключается в выводе заявок клиентов на биржу и обслуживание клиентов. Работая по этой схеме, CommEX будет предоставлять своим клиентам котировки и ликвидность Binance.

Для самой Binance такая схема также выглядит удобоприемлемой, поскольку клиентом у нее будет непосредственно CommEX, а не тысячи российских граждан.

Эксперты также не исключают, что CommEX будет работать как форекс-конторы, которые не выводят сделки клиентов ни на какие биржи.

Суть форекс-бизнеса заключается в том, что более 90% клиентов, торгующих на рынке Forex, разоряются, оставляя свои капиталы организатору «торгов». Не очень сложные математические расчеты показывают, что при использовании «плеча» выше 20 по большинству биржевых инструментов, делают математическое ожидание успеха отрицательным.

Форекс-конторы по многим активам предоставляют «плечи» выше 100, то есть дают возможность клиенту на его тысячу долларов купить или зашортить актив на $100 тыс. и более. При «плече» 100 движение актива на 1 процент не в сторону клиента обнуляет его капитал.

Криптовалютные биржи в основной своей массе предоставляют «плечо» не более 50.

На критовалютном рынке большими «плечами» обычно пользуются только «скальперы», которые стремятся заработать на небольшом движении актива и быстро выходят из позиции, если котировки идут не в нужную для них сторону.

Классические фондовые брокеры, которые зарабатывают на комиссии от оборота клиента и размещении остатков их свободных средств, большие «плечи» не дают, поскольку разорение клиентов для них невыгодно.

Крупные форекс-компании перекрывают появляющееся у них сальдо позиций клиентов (разницу между числом купленных и проданных контрактов) на классических биржах. Мелкие и нечестные компании просто имитируют в своей торговой системе резкий задерг котировок в сторону, противоположенную большому числу открытых позиций, и закрывают клиентов по маржин-коллам, оставляя все «проигранные» капиталы себе.

На профессиональном сленге организаторов «торгов», не выводящих заявки клиентов на биржу, называют «кухнями».

Впрочем, не исключено, что CommEX попробует развиваться и как классическая биржа, но этого ей придется решать вопрос с ликвидностью. Представители CommEX в своих сообщениях уверяют, что намерены увеличивать ликвидность. Но пока непонятно как они будут это делать, ведь основной объем торгов на криптовалютном рынке совершают азиатские и американские игроки.

Кроме ликвидности «крупняку» важна репутация биржи и размер ее капитала, за счет которого биржа может погасить убытки клиентов в случае технических сбоев или остаться «наплаву» при хакерской краже токенов, находящихся у самой биржи.

Скорее всего, крупные российские клиенты продолжат торговать через Binance, открыв себе оффшорные компании или юридические лица в дружественных России государствах. Поэтому основную часть этой категории клиентов CommEX вряд ли получит.