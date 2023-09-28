Взлет нефти отправил Европу в нокдаун

Европейские акции в среду закрыли в минус пятые торги подряд. Последнее падение не было выдающимся – общеевропейский индекс STOXX 600 потерял лишь 0,2%. Но это был последний аккорд, в результате которого он наконец-то смог закрыть день на минимуме с 28 марта.

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Теперь STOXX 600 как никогда ранее близок к выходу вниз из широкого боковика, в котором находится с весны. Акции в Европе, как и в США, в целом перешли к очередному снижению еще в июле. Во многом оно стало отражением новой волны роста цен на нефть, начавшейся несколько ранее. Но в августе коррекция затормозила эти движения.

Нефть оправилась от нее быстрее, а европейские акции определились с направлением лишь в середине сентября. Их уверенное падение возобновилось после заседания ЕЦБ, поднявшего ставки и пообещавшего удерживать их на высоте очень долго, несмотря на явную угрозу рецессии. Аналогичные обещания дал и Банк Англии.

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После того, как схожие заявления неделю сделала и ФРС, намекнувшая, правда, и на новые повышения ставки, падение европейских акций ускорилось. Это вполне естественно.

Темпы роста потребительских цен в ЕС и Великобритании все еще сильно превышают как таргеты, так и американский уровень, экономика же частью стагнирует, а частью падает. И рынок допускает, что на подходе – стагфляция. Некоторые, впрочем, считают, что она уже тут.

В любом случае, велика вероятность того, что непривычные для Европы последних десятилетий темпы инфляции, рецессия или стагнация при необычно высоких ставках – это очень надолго. История показывает, что для акций это, пожалуй, худший режим из всех возможных. И для участников рынка это не секрет.

В 1970-х акции в подобных условиях годами колебались в широчайших боковиках, постепенно обесцениваясь в реальном выражении. И одним из главных виновников этого была дорожавшая нефть: она, с одной стороны, способствовала росту инфляции и ставок, а с другой – тормозила экономику.

Неудивительно, что теперь ее цены все сильнее беспокоят рынок ценных бумаг. И в среду по нему ударил очередной рывок нефти, переписавшей максимумы года. Цена барреля североморской смеси Brent достигла $97,06 – это максимум с начала ноября. А западно-техасская WTI вышла и вовсе на пик с конца августа прошлого года.

Последнее непосредственно связано с падением запасов в крупнейшем хранилище США в Кушинге до 21,958 млн баррелей. Это минимум с июля 2022 года, но важнее то, что с июньского пика запасы рухнули уже вдвое. И главная причина у этого была ровно той же, что и у всего роста цен на нефть в последние месяцы.

Сокращения поставок Саудовской Аравией и Россией создали, начиная с июня, растущий дефицит на физическом рынке. Это ведет к стремительному падению запасов нефти в развитых странах – и не столь быстрому, но уверенному росту ее биржевых цен. И каждый доллар их роста на шаг приближает стагфляцию.

Между тем на котировки европейских акций давят и текущие новости. Одну из них создали США: Bloomberg сообщил в среду о расследовании американским Минюстом нарушений антироссийских санкций банками UBS и Credit Suisse. Последнему уже все равно, а вот торги акциями первого пришлось приостановить из-за падения на 8%. Позднее UBS отскочил, закрыв день в минусе на 3%.

Субиндекс недвижимости Европы в составе STOXX 600 упал на 2% после того, как Jefferies понизила рейтинг нескольких британских арендодателей. Лондонский рынок офисной недвижимости переживает серьезный спад. Число пустых рабочих мест в деловых центрах Вест-Энда, Сити и Кэнэри-Уорф достигло 30-летнего максимума. Land Securities, British Land, Derwent London и другие подешевели на 3-5%.

Акции же голландских страховщиков в среду просто обрушились. NN Group подешевела на 18,8%, а ASR – на 14,2%. Причиной стало решение суда, отменившего постановление 2017 года, освободившее страховщиков от ответственности за недостаточное раскрытие информации о проданных продуктах. Теперь они могут готовиться к судам с клиентами и возмещениям убытков на сотни миллионов евро.

Правда, на фоне подорожания нефти вырос на 1,6% STOXX Europe 600 Oil & Gas. За месяц он прибавил 6%, а за последние три – уже 12,5%. Но в текущей ситуации, кроме акционеров нефтегазовых компаний, это едва ли порадовало хоть кого-нибудь в Европе. Впереди же по-прежнему густой туман.

«Хотя мы уже подходим к концу недели, месяца и квартала, сохраняется неопределенность относительно того, какая экономика нас ждет в четвертом квартале, и изменится ли решимость центральных банков сохранять ставки на высоком уровне, если мы увидим дальнейшее ухудшение экономических перспектив», – говорил в среду Reuters главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.