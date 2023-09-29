S&P 500 и квартальный план по валу

Сегодня – в последний торговый день квартала – рынок ждет целый ряд событий, способных определить его динамику. Претенденты на эту роль были и вчера, но они не оправдали ожиданий ни быков, ни медведей. И акции смогли развить положительную коррекцию, попытки перейти к которой начали делать еще вчера.

Этому помогло то, что после затяжного падения отскок показали и казначейские облигации. Достигнув максимума с 2007 года (4,696%), доходность 10-летних US Treasuries (она меняется обратно пропорционально котировкам) затем упала до 4,585%. Буквально днем ранее и эта цифра была 16-летним пиком, но теперь она воспринималась иначе.

«Пауза доходности 10-летних казначейских облигаций на уровне около 4,6% принесла облегчение, – цитировал вчера Reuters старшего портфельного менеджера Northwestern Mutual Wealth Management Мэтта Стаки. – Хотя небольшого ралли против тренда всегда можно ожидать после трех-четырех дней довольно резкого спада».

Акции последовали за облигациями. Тем более что ни статистика, ни какие-либо другие новости этому движению не препятствовали.

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Так, аналогично облигациям вчера повела себя и нефть. Выйдя на максимум с начала ноября ($97,69 за баррель), Brent затем скорректировалась до $92,94. Еще недавно и эта цифра была 11-месячным максимумом, но, как и в случае с US Treasuries, на фоне только что поставленного рекорда она уже совершенно не смотрелась.

Данные по ВВП США во втором квартале вчера никого особенно не удивили. Согласно третьей и окончательной оценке Минторговли, он увеличился на 2,1% в годовом исчислении. Цифра, впрочем, оказалась ниже, чем 2,2%, ожидавшиеся по консенсус-прогнозу Dow Jones.

Личное потребление, основной драйвер экономики США, показало в том же квартале темпы роста лишь 0,8% – это самый слабый результат за год. Но зато и число первичных заявок на пособие по безработице составило 204 тыс., хотя аналитики прогнозировали 214 тыс.

В итоге основные фондовые индексы США смогли вчера показать небольшой рост: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,4%, S&P 500 – 0,6%, а Nasdaq Composite – 0,8%. Из 11 секторов индекса широкого рынка в минусе остался только один – коммунальные услуги (-2,2%). Лидировали коммуникационные услуги, прибавившие 1,2%. Да и вся семерка крупнейших технологических компаний вчера оказалась в плюсе, обеспечив индексам существенную часть роста.

Но покрыть потери как с начала сентября, так и по итогам квартала это не смогло. Этот месяц пока претендует на звание худшего в 2023 году и второго подряд закрытого в минус. В прошлый раз такой результат был зафиксирован ровно год назад – по итогам августа и сентября 2022-го. С кварталом ситуация аналогичная.

«Мы просто получили небольшую передышку от давления со стороны продавцов, - говорил вчера CNBC инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд. – В отсутствие мощного катализатора обычно трудно поддерживать такие движения в одном направлении. И эта небольшая пауза не была неожиданной – даже на таком негативном фоне».

Возможность завершиться резким движением в ту или иную сторону у этого перерыва может появиться уже сегодня. Самая ожидаемая статистика недели – сегодняшняя публикация любимого показателя ФРС по инфляции (индекса цен расходов на личное потребление, PCE). В серьезное его отклонение от прогнозов мало кто верит, но если оно вдруг случится…

Будут и еще важные данные, а также выступления представителей ФРС, ЕЦБ и других регуляторов. Но опаснее другие новости.

До возможного закрытия правительства США осталось два дня, а договоренности о его предотвращении пока нет. Нет точных данных и о том, расширится ли забастовка на заводах General Motors, Stellantis и Ford. Профсоюз United Auto Workers сообщит об этом уже после открытия сегодняшних торгов.

Все это потенциально медвежьи истории. Но параллельно им JPMorgan Hedged Equity Fund будет еще и проводить квартальную перезагрузку хеджевой опционной позиции по S&P 500 на $16 млрд. Ее страйки немногим ниже текущих значений индекса, что способно добавить рынку волатильности.

Если по какой-то причине S&P 500 сегодня опустится на пару процентов (и даже меньше), дилеры, продавшие фонду JPMorgan пут-опционы, резко ускорят падение рынка. Для защиты своих позиций они будут вынуждены «шортить» в очень серьезных объемах. Неудивительно, что сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США уже уходили в «красную зону».

