Денежная база за неделю снизилась на 69 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 22 сентября составил 18 трлн 669,4 млрд рублей. За неделю показатель уменьшился на 0,37%, или на 68,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Оценки делового климата в России выросли после двух месяцев снижения По состоянию на 15 сентября объем денежной базы в узком определении был равен 18 трлн 738,3 млрд рублей. Месяцем ранее, 25 августа, — 18 трлн 618,9 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.

