Российский предприниматель Олег Дерипаска охарактеризовал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной.

В своём Telegram-канале он написал, что предложения неисполнимые, а значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. По его словам, размер американского долга, а также ежегодные процентные платежи в 1,8 млрд долл. в день невозможно не замечать практически никому.

«Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год – это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе», – отметил бизнесмен.

При этом он считает, что снизить расходы на 2 трлн долл. в год тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса.

«Третий вопрос – забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», – резюмировал Дерипаска.

Как ранее писал «Эксперт», госдолг США перевалил за 33 трлн. долл. Данное событие напомнило о становящейся с каждым днём всё более реальной перспективе нового шатдауна (закрытия) правительства США из-за превышения лимита астрономического госдолга Америки, которое по традиции будет сопровождаться жаркими спорами между республиканцами и демократами в Конгрессе.

