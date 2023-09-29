Доверие потребителей в еврозоне непрерывно снижается уже почти полгода

В еврозоне все меньше верят в светлое будущее региональной экономики. Еврокомиссия опубликовала данные по доверию потребителей зоны единой европейской валюты в сфере экономики. В сентябре оно вновь снизилось. Причем, не верят жители 20 европейских стран, где в ходу евро, в свои экономики уже пятый месяц подряд. К слову, ожидания ускорения инфляции, напротив, растут уже два месяца кряду. Ожидания отпускной цены производителей тоже выросли, но уж очень слабо.
Утешение, что доверие снизилось в сентябре по сравнению с августом совсем незначительно, всего лишь на 0,3 пункта, с 93,6 до 93,3, конечно, слабое. Слабое утешение и то, что экономисты прогнозировали значительно более существенное снижение – до 92,5.
Специалисты объясняют почти полугодовое снижение ощутимым снижением показателей потребителей. При этом в секторе услуг снижение зафиксировано в первый осенний месяц совсем незначительное, а показатели промышленности даже немного улучшились. Снизилось же доверие граждан за счет снижения в секторе услуг, который является самым большим в экономике еврозоны.
Известные на сегодняшний день показатели по третьему кварталу, пока, следует заметить, предварительные, навевают мрачное настроение и не располагают к оптимизму. К примеру, обнародованные на прошлой неделе данные по PMI, одному из основных индикаторов состояния производственного сектора. Индекс деловой активности в частном секторе или, как его еще называют, «индекс управляющих по закупкам», в сентябре снизился как во всей еврозоне, так и в двух главных экономиках: Германии и Франции.
Слабость экономики еврозоны и всей объединенной Европы налицо, но ее пока недостаточно для того, чтобы главный европейский банк ЕЦБ прекратил поднимать ключевую ставку в борьбе с инфляцией. Инфляция начала снижаться, но глава банка Кристин Лагард заявила, что высокая ставка будет сохраняться на нынешнем 4-хпроцентном уровне еще достаточно долго. Очевидно, до тех пор, пока инфляция не снизится до целевых 2%. Произойдет же это судя по всему еще нескоро.