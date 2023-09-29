Доверие потребителей в еврозоне непрерывно снижается уже почти полгода

В еврозоне все меньше верят в светлое будущее региональной экономики. Еврокомиссия опубликовала данные по доверию потребителей зоны единой европейской валюты в сфере экономики. В сентябре оно вновь снизилось. Причем, не верят жители 20 европейских стран, где в ходу евро, в свои экономики уже пятый месяц подряд. К слову, ожидания ускорения инфляции, напротив, растут уже два месяца кряду. Ожидания отпускной цены производителей тоже выросли, но уж очень слабо.

Утешение, что доверие снизилось в сентябре по сравнению с августом совсем незначительно, всего лишь на 0,3 пункта, с 93,6 до 93,3, конечно, слабое. Слабое утешение и то, что экономисты прогнозировали значительно более существенное снижение – до 92,5.