ФАС возбудила первые дела о продаже топлива по завышенным ценам

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили первые дела по фактам реализации моторного топлива по завышенным ценам. Нарушение закона о защите конкуренции зафиксировано, в частности, в Белгороде, Ростове, Ставрополе, Краснодаре и Дагестане, сообщает пресс-служба ФАС.

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«Белгородское УФАС России возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб", Ростовское УФАС России – OOO "Газпромнефть-Региональные продажи". Ставропольское УФАС России возбудило два дела в отношении ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене. Краснодарское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" по признакам заключения антиконкурентного соглашения», — сообщили в антимонопольной службе.

Там также рассказали, что в Дагестане была выявлена «незаконная координация экономической деятельности». Президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность ее членов – владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

