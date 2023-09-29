Спад немецкой экономики по итогам 2023 года может составить 0,6%

Первая экономика Европы уверенно движется к своему первому году после пандемии, в котором будет зафиксирован спад валового производства, считают пять немецких экономических институтов, консультирующих правительство ФРГ по вопросам экономики. ВВП Германии в этом году, по прогнозу немецких экономистов, снизится на 0,6%. В третьем квартале будет спад на 0,4%. Правда, рост в последние три месяца 2023 года на 0,2% позволит Германии избежать новой рецессии. Глубокие структурные проблемы сейчас, похоже, добрались и до рынка труда, хотя по итогам года в прогнозе рост безработицы ожидается вполне умеренный. В следующем году ситуация на рынке труда улучшится, но незначительно.
В 2024 году экономические институты прогнозируют рост на 1,3%. Между прочим, движущей силой роста, по прогнозу, будут подъем зарплат, снижение цен на энергию и улучшение ситуации с цепочками поставок. В следующем году одна из серьезных проблем этого года – высокая инфляция хотя и не исчезнет, но значительно ослабнет. Ожидается, что инфляция в 2024 году замедлится до 2,6%, а в 25-м – до 1,9%.
Немецкие экономисты, кстати, видят перспективы своей экономики в более мрачном свете, чем коллеги из МВФ и Еврокомиссии. Сравнение нынешнего прогноза с предыдущим, апрельским, показывает, насколько ухудшилась обстановка в главной экономике континента. Достаточно сказать, что полгода назад немецкие экономисты считали, что по итогам года будет пусть и слабый, но все же рост – на 0,3%. Вице-президент Института экономических исследований в Галле Оливер Хольтемейер объясняет пересмотр прогноза в сторону понижения главным образом тем, что потребление в экономике и потребление населения восстанавливаются значительно медленнее, чем предполагали экономисты.
Немецкая экономика не сумела набрать высокий темп после вспышки энергетического кризиса, выразившейся в основном в резком скачке цен на газ и электроэнергию, и начала рецессии, которую она запустила. Проблемы, в том числе, сокращение численности рабочей силы, чересчур высокая зависимость от Китая и переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, носят структурный характер и продолжат тормозить развитие экономики и в обозримом будущем.
Негативно влияют на экономику Германии и проблемы в политике. Рейтинги и популярность правящей трехпартийной коалиции, возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, неуклонно снижается, а ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) растет. Избиратели все больше не доверяют социал-демократам, которые победили на прошлых выборах. На следующих выборах они скорее всего проиграют.
В отличие от экономистов финансисты, по крайней мере, в лице Йоахима Нагеля, главы Bundesbank, немецкого центробанка, настроены более оптимистично. Они верят в стойкость и силу экономики Германии и призывают не недооценивать ее способность преодолевать вызовы и меняющиеся условия.