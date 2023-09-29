Спад немецкой экономики по итогам 2023 года может составить 0,6%

Первая экономика Европы уверенно движется к своему первому году после пандемии, в котором будет зафиксирован спад валового производства, считают пять немецких экономических институтов, консультирующих правительство ФРГ по вопросам экономики. ВВП Германии в этом году, по прогнозу немецких экономистов, снизится на 0,6%. В третьем квартале будет спад на 0,4%. Правда, рост в последние три месяца 2023 года на 0,2% позволит Германии избежать новой рецессии. Глубокие структурные проблемы сейчас, похоже, добрались и до рынка труда, хотя по итогам года в прогнозе рост безработицы ожидается вполне умеренный. В следующем году ситуация на рынке труда улучшится, но незначительно.

В 2024 году экономические институты прогнозируют рост на 1,3%. Между прочим, движущей силой роста, по прогнозу, будут подъем зарплат, снижение цен на энергию и улучшение ситуации с цепочками поставок. В следующем году одна из серьезных проблем этого года – высокая инфляция хотя и не исчезнет, но значительно ослабнет. Ожидается, что инфляция в 2024 году замедлится до 2,6%, а в 25-м – до 1,9%.