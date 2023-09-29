Госдолг России резко вырос

Госдолг России достиг 25,06 трлн рублей (16,7% ВВП). За первую половину текущего года он увеличился на 2,2 трлн рублей, или на 9,8%, и на 27,5% по сравнению с июлем 2022 года. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в январе – июне 2023 года.

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«Государственный долг РФ увеличился на 2 243,5 млрд рублей, или на 9,8%, и составил 25 063 млрд рублей (16,7% прогнозируемого объема ВВП, утвержденного на 2023 год), что обусловлено в основном: увеличением государственного внутреннего долга по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, на 1 386,7 млрд рублей; увеличением государственного внешнего долга в рублевом эквиваленте на 856,1 млрд рублей, связанным с увеличением курса иностранных валют по отношению к рублю», — говорится в докладе.

При этом уточняется, что объем внешнего долга в долларах уменьшился с начала года на $1,179 млрд, или на 2,1%, в основном за счет изменения долга по госгарантиям РФ в иностранной валюте.

Аудиторы также отметили рост расходов на обслуживание госдолга — по состоянию на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей. Это на 4% больше, чем в середине 2022 года и на 42% — в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

