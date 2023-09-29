Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО за последнюю неделю

На брифинге в Министерстве обороны РФ 29 сентября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о больших потерях, которые ВСУ продолжают нести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно оперативным данным, в период с 24 по 29 сентября ВС РФ нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по складам боеприпасов военно-технического имущества ВСУ, местам подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников. В результате этих ударов были уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион», 2 крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.

При этом на Донецком направлении в течение недели ВСУ продолжали предпринимать попытки наступательных действий в районах Артёмовска, Авдеевки и Марьинки (ДНР). Всего здесь подразделениями «Южной» группировка отражена 31 атака ВСУ. Уничтожено более 1 760 боевиков, 70 автомобилей, 40 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и 2 РСЗО «Град». Ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Звановка и Заря (ДНР). После неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки (ДНР) командование ВСУ было вынужденно перебросить сюда с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили 4 атаки подразделений 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За неделю противник потерял здесь свыше 750 боевиков, 37 автомобилей, 22 боевые бронированные машины и 15 орудий полевой артиллерии. В районе населённого пункта Марфополь (Запорожская область) ВС РФ уничтожили 2 ДРГ.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили 8 атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). В районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоданиловка (Запорожская область) нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено более 330 боевиков, 38 автомобилей, 32 боевые бронированные машины и 25 орудий полевой артиллерии. Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино, так как военнослужащие отказываются выполнять боевые задачи из-за понесённых потерь.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. В результате грамотных действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 12 атак ВСУ. Уничтожено за неделю более 360 боевиков, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка (Харьковская область). Потери ВСУ составили свыше 210 боевиков, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и 5 боевых бронированных машин. В районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Огурцово (Харьковская область) уничтожено 4 склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки ДРГ ВСУ на острова и левый берег Днепра. Пресечена деятельность 3-х ДРГ. Всего за неделю здесь уничтожено до 250 боевиков, 42 автомобиля, 16 боевых бронированных машин и 7 орудий полевой артиллерии.

ВКС РФ за неделю уничтожили 5 боевых самолётов воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Торецкое (ДНР) был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область) уничтожены два украинских истребителя Миг-29. В ночь на 29 сентября на аэродроме Кульбакино (Николаевская область) уничтожены ещё 2 поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.

Российские средства ПВО в течение недели сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР), перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», управляемую авиационная бомба «JDAM» и 4 противорадиолокационных ракеты HARM производства США, а также уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 185 БПЛА.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 482 самолёта, 250 вертолётов, 7 252 БПЛА, 438 ЗРК, 12 210 танков и других боевых бронированных машин, 1 157 боевых машин РСЗО, 6 584 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13 590 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 28 сентября генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и БПЛА ВС РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.

