Москва заставила ряд членов СБ ООН вспомнить о «Северных потоках»

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект заявления Совбеза по теракту на «Северных потоках». Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. В документе говорится, что Совет Безопасности подчеркивает: акты терроризма против «Северного потока» и «Северного потока – 2» представляли прямую угрозу международному миру и безопасности.

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«Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность тем, что отсутствие официальной информации препятствует установлению всех фактов совершенного преступления. Совет Безопасности призывает национальные власти Дании, Германии и Швеции ускорить национальные расследования, сотрудничать с Российской Федерацией и оператором трубопровода», – гласит проект заявления.

Будет ли документ утвержден – зависит от таких постоянных членов Совбеза, как США, Великобритания и Франция. «Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — написал Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

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Почему нужна правда

Как известно, Россию к расследованию взрывов на дне Балтики, произошедших 26 сентября 2022 года, не допускают, и его результатами с нашей страной не делятся. Нам даже не известно точное количество взрывов на «потоках» (датские расследователи говорят, что их было два, шведские – что три). В Евроюст – агентство, занимающееся международными преступлениями в рамках ЕС, – Копенгаген и Стокгольм официально тоже ничего не сообщают.

Берлин начал следствие позже других, фактически – только после того, как американский журналист Сеймур Херш приступил к публикациям результатов своего громкого журналистского расследования, из которого вытекает, что руководство ФРГ как минимум знало о готовящейся диверсии. Но и результаты немецкого расследования тоже не раскрываются.

Россия неоднократно ставила на Совбезе ООН вопрос о допуске к расследованию. Последнее голосование об этом прошло в марте, против высказались бывшие союзники России/СССР по Второй мировой.

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Не очень трудно дать прогноз о судьбе предложенного Россией заявления и на этот раз, хотя не станем загадывать. Поставим вопрос с максимальной простотой: зачем добиваться данных расследования, если и так понятно, что за терактом стоят страны НАТО? Об этом «Эксперт» спросил у ведущих специалистов в области рынка углеводородов и трубопроводных транспортных систем.

«В первую очередь, результаты расследования дадут нам понимание того, как была технически осуществлена диверсия. Это полезно для того, чтобы знать, как обезопасить себя на будущее от повторения подобных попыток. И выяснить, в каком усилении нуждается защита подводных трубопроводных систем», – ответил на вопрос «Эксперта» доктор экономических наук, заведующий Лабораторией транспортно-логистических систем Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заведующий Кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики Губкинского Университета Юрий Щербанин.

Кроме того, по мнению ученого, полезно знать и кто это сделал, чтобы не было размывания ответственности и нечетких формулировок наподобие «кое-кто на Западе». Организаторы и исполнители этих взрывов должны быть известны еще и для того, чтобы выяснить, ради чего они это сделали. Такое понимание грани, которую они способны перейти, масштабов преступления, возможного ради политической и экономической выгоды, позволит минимизировать риски при общении с этими странами в будущем.

Третья причина, почему Россия добивается гласности о результатах расследования, в том, что не только Россия должна знать правду, но и остальной мир.

«Я по долгу службы читаю и анализирую серьезную специализированную прессу, в том числе – посвященную трубопроводному транспорту», – говорит Юрий Щербанин. – И вижу, что даже в респектабельных западных источниках, бюллетенях международных организаций по газу, годовых отчетах компаний – о "Северных потоках" говорится просто: Россия прекратила поставку газа. Без указания причин. В самом откровенном случае – Россия прекратила прокачку из-за конфликта на Украине. Я уже не говорю об обычных СМИ, которые продолжают зомбировать людей. Они навязали однажды публике мнение, что – русские сами взорвали "Северные потоки", и эта версия прижилась. Теперь ее просто не опровергают. Новых данных о расследовании не публикуют, о разоблачениях Херша мало кто знает из числа обычных граждан. Поэтому для нас важно установить и предъявить истину и для того, чтобы другие страны не заблуждались».

А по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, особенно важно, чтобы правду знала Турция, которая является партнером России по газотранспортным системам на Черном море.

Кто боится расплаты

«Я сомневаюсь, что объективные данные расследования о терактах на "Северных потоках" хоть когда-то будут обнародованы», – сказал «Эксперту» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По мнению специалиста, максимум возможного в плане расследования уже озвучен: Россию больше на обвиняют в самоподрыве. Реальные виновные, предполагает Пикин, датскому и шведскому следствию давно известны, но их имен не назовут. Для западного общества придумана версия о неизвестных украинских водолазах, которая не противоречит уже доказанной непричастности России, но и не обвиняет реальных преступников.

«Факт диверсии на "Северных потоках" фактически всеми уже признан, - говорит Сергей Пикин. – Раскручивать расследование дальше – это означало бы подвергать организаторов террористического акта коммерческим рискам. Ведь Россия, может быть, когда-то и выйдет из западной изоляции. Так думают не только наши "ждуны", но и многие натовцы. Для террористов есть риск, что это произойдет вскоре – после победы Москвы в СВО. И тогда Москва может потребовать компенсации ущерба за ремонт и неполученную прибыль, а суммы могут быть триллионными в рублях. Иски может вчинить не только Москва, но и ее деловые партнеры по проекту. Сейчас это кажется невероятным, но виновники страхуются и на такой случай».

Тем не менее, энергетик считает, что давление России на Совбез ООН вполне продуктивно. Таким образом Москва заставляет чувствовать своих западных «партнеров по Совбезу», иначе говоря, – врагов – дискомфортно.

Кроме того, по словам Сергея Пикина, в профессиональных кругах бытует версия, что благодаря активной позиции Москвы по «Северным потокам» руководитель Турции господин Эрдоган добился от его партнеров по НАТО гарантий того, что на Черном море ничего подобного с трубопроводной системой из России не произойдет.

