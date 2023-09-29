Названы лучшие города России для ведения бизнеса

Краснодар, Южно-Сахалинск, Тюмень, Калининград и Екатеринбург вошли в пятерку лучших городов страны для развития бизнеса по версии российского финансово-экономического издания Forbes. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

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«С 2018 года население Краснодара увеличилось на 25% — по этому показателю он уступает только Ставрополю и подмосковным городам. Если не учитывать Подмосковье, Краснодар — также абсолютный лидер по объему строящегося жилья. Всего в 2022 году было введено 1,7 кв. метров на человека. Правда, порядка 75% строящихся квартир пока не распроданы», — говорится в пояснении к рейтингу.

Южно-Сахалинск назван одним из лидеров по активности малого и среднего бизнеса. На 1000 жителей здесь приходится 72 субъекта МСП — больше (среди городов с населением от 100 тыс. человек) только в Екатеринбурге, Краснодаре и Калининграде. В Тюмени работает крупнейшая частная компания НИПИГАЗ, бывшая инжиниринговая дочка «Сибура», участвующая также на мега-проектах «Новатэка» и «Газпрома», а в Калининграде действует один из двух русских офшоров, куда могут переезжать отечественные компании с иностранной пропиской, отметили составители рейтинга.

В десятку лучших городов для ведения бизнеса также попали Владивосток, Казань, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск. В Подмосковье в лидеры вышли Красногорск, Химки и Видное.

При составлении рейтинга были отобраны 90 городов РФ с наибольшим числом жителей, количеством субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и средней заработной платой, которую разделили на прожиточный минимум. При подсчетах использовались данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, «Деловой России», «Опоры России», порталов «Платформа ОФД», Headhunter и Индекса качества городской среды.

