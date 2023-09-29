Нефтяные санкции против России провалились

Продолжающийся рост цены российской нефти в очередной раз подтверждает неэффективность потолка цен на нее, разработанного G7 и Европой. По последним данным компании Argus Media Ltd., нефть основной российской марки Urals c отгрузкой из балтийского порта Приморск торгуется сейчас по цене 85,35 долларов за баррель, а с отгрузкой из черноморского Новороссийска – по 86 долларов. Это намного дороже 60 долларов за баррель, цены, которую страны Большой семерки сделали максимальной для нефти из России.

Представители G7 неоднократно заявляли, что в их планах пересмотра ценового потолка на российскую нефть нет несмотря на то, что сейчас она продается по цене, которая значительно ближе к психологическому рубежу в 100 долларов за баррель, чем к 60 долларам, и несмотря на то, что эффективность потолка сейчас близка к 0. Напомним, целью введения ограничения цен на российскую нефть также, как всех остальных санкций против России в последние полтора года, является снижение доходов Москвы. Кстати, выбор 60 долларов в качестве максимальной цены в G7 объясняли как раз желанием, с одной стороны, ограничить поступления в российскую казну, а с другой, оставить российским нефтяникам хотя бы небольшую прибыль, чтобы они продолжили экспортировать нефть и чтобы избежать ее дефицита и роста цен.