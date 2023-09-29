Нефтяные санкции против России провалились

Продолжающийся рост цены российской нефти в очередной раз подтверждает неэффективность потолка цен на нее, разработанного G7 и Европой. По последним данным компании Argus Media Ltd., нефть основной российской марки Urals c отгрузкой из балтийского порта Приморск торгуется сейчас по цене 85,35 долларов за баррель, а с отгрузкой из черноморского Новороссийска – по 86 долларов. Это намного дороже 60 долларов за баррель, цены, которую страны Большой семерки сделали максимальной для нефти из России.
Представители G7 неоднократно заявляли, что в их планах пересмотра ценового потолка на российскую нефть нет несмотря на то, что сейчас она продается по цене, которая значительно ближе к психологическому рубежу в 100 долларов за баррель, чем к 60 долларам, и несмотря на то, что эффективность потолка сейчас близка к 0. Напомним, целью введения ограничения цен на российскую нефть также, как всех остальных санкций против России в последние полтора года, является снижение доходов Москвы. Кстати, выбор 60 долларов в качестве максимальной цены в G7 объясняли как раз желанием, с одной стороны, ограничить поступления в российскую казну, а с другой, оставить российским нефтяникам хотя бы небольшую прибыль, чтобы они продолжили экспортировать нефть и чтобы избежать ее дефицита и роста цен.
5 декабря 2022 года, когда начал действовать ценовой потолок, ситуация на нефтяных рынках была такой, что 60 долларов за баррель казались вполне приемлемыми для наказания России и одновременно предотвращения дефицита нефти на рынках. После 24 февраля 2022 года и отказа Европы от российских энергоносителей Москве пришлось срочно искать новых покупателей и для того, чтобы их заинтересовать, продавать свою нефть с большой скидкой. Скидки, по которым в прошлом году и в первой половине этого года Россия продавала нефть, порой превышала 30 долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent. Однако где-то с весны обстановка на нефтяных рынках начала меняться, и цена российской нефти поползла вверх как в абсолютном, так и относительном выражении, естественно, вместе с ценой и всех остальных марок нефти. В среду, 27 сентября, например, дисконт по Urals по отношению к Dated Brent составлял около 13 долларов за баррель. Это приблизительно на 21 доллар ниже, чем было в конце июня.
Главная причина длительного ралли на нефтяных рынках хорошо известна – Россия в тандеме с Саудовской Аравией сократила добычу и соответственно экспорт «черного золота», в результате чего цены и поползли вверх. Причем, наибольший рост, как нетрудно догадаться, произошел как раз с главными марками нефти, которые добывают в КСА и РФ.
Первый раз российская нефть Urals, экспортируемая из западных российских портов, превысила ценовой потолок G7 в середине июля. В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе объясняют это, главным образом, наличием у России так называемого «теневого» танкерного флота, на котором сейчас и перевозится основная часть российской нефти.