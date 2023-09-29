США оставят Европу без нефти

Снижение запасов нефти в крупнейшем нефтехранилище США и планеты в Кушинге толкает вверх цены на «черное золото» на всех нефтяных рынках от Азии до Европы и Америки. Сейчас американская нефть торгуется, например, в Азии по самой высокой цене в 2023 году, а разница в цене между американской WTI и нефтью на Ближнем Востоке достигла 7-месячного максимума.
В центре роста цен на нефть в последние пару недель не Саудовская Аравия и Россия с их ограничениями добычи, а огромное нефтехранилище в городке Кушинг, штат Оклахома. Так мало нефти в нем сейчас – менее 20% не было, сообщает Bloomberg, с 2014 года. Здесь необходимо помнить, что столь резкое снижение запасов в Кушинге произошло на уже дефицитном рынке. Причины такого резкого сокращения запасов очевидны. Дело в том, что американская нефть в последние месяцы помогала в какой-то мере восполнять снижение предложения, вызванное действиями Эр-Рияда и Москвы, снизивших добычу в одностороннем порядке. Ежедневно на рынке попадало более 4 млн баррелей нефти из США. Между тем, спрос на американскую нефть сейчас высокий не только на глобальном рынке, но и внутри самих США. Естественно, всеобщий высокий спрос на нее не мог не отразиться на ее запасах.
«У нас сейчас просто заканчивается нефть,- объясняет Гари Росс, который раньше работал консультантом по нефти, а сейчас является менеджером инвестиционного фонда Black Gold Investors LLC.- Вы сами видите, как мало ее осталось в Кушинге. Если нефть закончится в Кушинге, то она закончится и в Европе, потому что европейцы сильно зависят от поставок нефти из Америки. Если США резко снизят экспорт нефти, не очень понятно, откуда ее будут брать европейцы».
Естественно, такая ситуация не может не сказываться на ценах. Так, нефть марки WTI с доставкой в Азию в январе 2024 года предлагается на 9 долларов дороже за баррель главной марки ближневосточной нефти – Dubai, которая является главным бенчмарком при поставках нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 9 долларов – максимальная в этом году надбавка.
Кстати, значительно подорожала по сравнению с Dubai на недавно созданной бирже ICE Futures Abu Dhabi и основная марка ОАЭ – Murban. Несмотря на то, что физическая торговля спотовыми грузами ближневосточной нефти начинается в октябре, рост цен на фьючерсном рынке происходит уже сейчас. Разница в цене между WTI и Brent сейчас меньше 3 долларов за баррель, что является минимумом с мая. С другой стороны, Brent-Dubai EFS, спред между нефтью марок Brent и Dubai, сейчас резко вырос.
Тревожных разговоров об опасном снижении запасов на нефтехранилище в Кушинге сейчас много, но конкретных признаков снижения экспорта американской нефти, о необходимости которого сейчас тоже много говорят в Америке, пока не видно.
«Экспорт морем в октябре вероятно будет в районе 4 млн баррелей в сутки,- говорит аналитик Kpler Мэтт Смит.- Из-за эффекта запаздывания конкретные последствия уменьшения спреда Brent-WTI мы увидим не раньше ноября».
Кстати, Смит считает, что и в ноябре и, возможно, в декабре экспорт скорее может оставаться в районе нынешних 4 млн бар./д. за счет высокой добычи американских сланцевиков.
Настраивает на оптимистичный лад и то, что запасы нефти в нефтехранилищах на побережье Мексиканского залива сейчас высокие. Это значит, что экспорт американской нефти может остаться относительно высоким еще какое-то время, несколько недель. Bloomberg напоминает, что сейчас в США время профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), т.е. спрос на нефть на внутреннем рынке должен на какое-то время несколько снизиться.
Эксперты обратили внимание на то, что цены WTI в Мидленде, где находятся офисы почти 40 нефтяных компаний, и Хьюстоне уже начали постепенно снижаться по сравнению с ценой в Кушинге. Если это снижение продолжится, то по идее должна подешеветь нефть, идущая в Азию. В самом незавидном положении оказались европейские НПЗ, которым приходится оплачивать американскую нефть сейчас.