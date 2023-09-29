США оставят Европу без нефти

Снижение запасов нефти в крупнейшем нефтехранилище США и планеты в Кушинге толкает вверх цены на «черное золото» на всех нефтяных рынках от Азии до Европы и Америки. Сейчас американская нефть торгуется, например, в Азии по самой высокой цене в 2023 году, а разница в цене между американской WTI и нефтью на Ближнем Востоке достигла 7-месячного максимума.

В центре роста цен на нефть в последние пару недель не Саудовская Аравия и Россия с их ограничениями добычи, а огромное нефтехранилище в городке Кушинг, штат Оклахома. Так мало нефти в нем сейчас – менее 20% не было, сообщает Bloomberg, с 2014 года. Здесь необходимо помнить, что столь резкое снижение запасов в Кушинге произошло на уже дефицитном рынке. Причины такого резкого сокращения запасов очевидны. Дело в том, что американская нефть в последние месяцы помогала в какой-то мере восполнять снижение предложения, вызванное действиями Эр-Рияда и Москвы, снизивших добычу в одностороннем порядке. Ежедневно на рынке попадало более 4 млн баррелей нефти из США. Между тем, спрос на американскую нефть сейчас высокий не только на глобальном рынке, но и внутри самих США. Естественно, всеобщий высокий спрос на нее не мог не отразиться на ее запасах.