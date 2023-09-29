Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее число граждан страны.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 77,3% респондентов (-0,4 п.п. за неделю). На втором месте глава правительства Михаил Мишустин – 60,0% (+0,4 п.п. за неделю), на третьем лидер КПРФ Геннадий Зюганов – 31,4% (-2,8 п.п. за неделю), передаёт сайт ВЦИОМ.

При этом показатель одобрения деятельности президента составил 73,7% (-0,6 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы Мишустина и его Кабинета за последнюю неделю составили 51,1% (+0,8 п.п. за неделю) и 48,5% (+0,1 п.п. за неделю) соответственно.

Среди партий с большим отрывом лидирует «Единая Россия». Уровень её поддержки составил 39,2% (+0,8 п.п. за неделю). Далее расположились КПРФ – 10,6% (+0,3 п.п. за неделю) и ЛДПР – 9,0% (-1,0 п.п. за неделю).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 18 по 24 сентября методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Выборка была построена по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых и стационарных телефонных номеров, действующих на территории нашей страны. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1% для данных собранных в течение 7 дней.