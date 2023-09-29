Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит возможности для приёма Украины в Евросоюз.

По его словам, уже в ближайшее время необходимо будет ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Мы не можем избежать вопроса – когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины – можем ли мы действительно серьёзно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны», – сказал венгерский премьер.

Как пояснил он, так как военный конфликт продолжается, неизвестно, какая территория останется у Украины по его завершению, насколько велико население этой страны, поскольку жители бегут из Украины.

«Принять страну в ЕС, не зная её параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС», – резюмировал Орбан.

Как писал «Эксперт», ранее Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россию, кто-то сможет победить, и она смирится с этим поражением. При этом он подчеркнул, что в украинском конфликте вообще победивших не будет – только проигравшие.