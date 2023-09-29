Парк «Москино» для съемок кино и сериалов расширят на территории Новой Москвы (ТиНАО)

29 сентября 2023, 14:10
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Дополнительные земельные участки площадью более 138 гектаров были выделены для расширения площади кинопарка на территории Новой Москвы (ТиНАО). Всего под эти цели отдали 10 участков, которые располагаются в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Красной Пахре уже смонтировали первые декорации, а также начали возводить съемочные павильоны, уточнил заммэра. На участке планируют создать площадку для съемок российских фильмов и сериалов. Предполагается, что она станет новой достопримечательностью города и местом притяжения туристов.

Первая очередь кинокластера в селе Красная Пахра была запущена мэром города Сергеем Собяниным в конце августа 2023 года. Таким образом, в Троицком административном округе столицы начали создавать самую большую в мире площадку для съемок натурного кино. Решение о создании комплекса приняли еще в августе 2019 года, а работы начали в 2022 году.

Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в этом году город уже выделил шесть земельных участков площадью более 150 гектаров в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа под объекты кинокластера.

На данный момент на территории кинопарка уже ведут съемки фильмов и сериалов. Параллельно идет строительство объектов инфраструктуры: нескольких павильонов, культурного центра, двух гостиниц для съемочных групп и посетителей и других объектов.