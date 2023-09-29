Путин обсудил формирование добровольческих подразделений для СВО

Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Стороны также обсудили формирование добровольческих подразделений, сообщает пресс-служба Кремля.

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В начале встречи Путин обратился к Трошеву, напомнив ему о договоренности заняться формированием добровольческих подразделений, которые могли бы «выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции». Президент при этом сделал акцент на вопросах «социального характера».

«У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил Путин.

Он попросил Евкурова рассказать, как в целом идет эта работа, а Трошева — доложить о ней детально.

Кремль не уточняет должность, которую сейчас занимает Трошев. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, полковник в отставке уже работает в Минобороны РФ.

