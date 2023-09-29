Путин: погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину

Погибшие осужденные участники специальной военной операции (СВО) отдали жизни за Родину и искупили свою вину.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, передаёт РИА Новости.

«Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере», – подчеркнул российский лидер, пообещав, что власти сделают всё, чтобы оказать помощь их близким.

В ходе этой встречи глава государства рассказал, что вместе с бойцами в зоне СВО сражаются и добровольцы, пришедшие в вооруженные силы из мест лишения свободы. Некоторые из них погибли.

«Может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания», - сказал Путин.

Как ранее писал «Эксперт», на встрече с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым президент РФ заявил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.