Путин выступит с видеообращением к россиянам в День воссоединения с новыми регионами

Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех граждан страны с днём воссоединения новых регионов с Россией.

Как передаёт РИА Новости, об этом на ежедневном брифинге с журналистами заявил руководитель главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днём воссоединения новых регионов с Россией», – заявил представитель Кремля.

При этом он рассказал, что Путин не планирует в пятницу посещать концерт на Красной площади, посвящённый этой дате.

«Нет, в планах президента этого нет», - ответил Песков на вопрос одного из представителей СМИ о том, планирует ли российский лидер посетить сегодня концерт на Красной площади.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ.