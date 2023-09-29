Российский военный эксперт оценил мобилизационные возможности Украины

Российский военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин оценил мобилизационные возможности Украины.

Комментируя текущие события в зоне СВО, он предположил, что киевский режим, в рамках продолжающейся на Украине мобилизации, способен к весне 2024 года поставить под ружьё ещё не менее 500 тысяч. человек.

«Они собираются провести мобилизацию, чтобы собрать к весне до полумиллиона человек, а также довооружиться», – заявил он в интервью газете «Известия».

При этом он убеждён, что к тому времени активность ВСУ уменьшится, но они будут наносить удары с помощью поставляемого Западом оружия, в частности, ракетами и БПЛА по российским объектам в глубоком тылу.

Дандыкин также обратил внимание, что сейчас командование ВСУ сосредоточило всё своё внимание на Донецком оперативном направлении зоны СВО, где вражеская армия предпринимает активные действия на участке фронта в направлении Артёмовска (украинское название Бахмут). Кроме того, как считает эксперт, ВСУ могут попытаться перейти в наступление в районе Херсона, в частности, форсировать Днепр.

«Но пока такие вылазки выглядят как репутационные», – резюмировал капитан I ранга запаса.

Как писал «Эксперт», ранее Дандыкин назвал главные препятствия для контрнаступления ВСУ. По его мнению, речь прежде всего идёт о преимуществе нашей техники перед западной. Как отметил отставной офицер, Россия производит больше снарядов, чем все члены НАТО вместе взятые.