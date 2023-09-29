Сатановский: Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании

Рано или поздно Россия будет вынуждена нанести ядерные удары по военным объектам Запада, так как других способов обеспечить государственную безопасность страны у нас не останется.

Об этом в интервью YouTube-каналу израильского журналиста Александра Вальдману, выдержки из которого публикует Pravda.ru, заявил известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский.

При этом, по его мнению, размениваться на удар по Польше или Украине не стоит – под прицелом окажутся США и Великобритания.

«Конечно, мы по ним ударим, только без малейшего удовлетворения, – подчеркнул он. – И кто сказал, что его будут применять по Украине или по Польше. Как минимум, по Британии, а лучше сразу по США».

Как пояснил Сатановский, единственный здесь вопрос, как применять ядерное оружие, чтобы уничтожить Америку с её гражданским населением. В этой связи он предлагает нанести такой удар точечно по тем военным объектам, чтобы отбить у американского истеблишмента желание вообще лезть не то, что в Россию или постсоветское пространство, но в Евразию.

«Стратегическая задача России заключается в том, чтобы не осталось баз США, их ядерных бомб нигде – от Лиссабона до Сеула. Тогда можно заявлять о безопасности России», – резюмировал Сатановский.

Как писал «Эксперт», ранее Сатановский рассказал о единственном для нашей страны способе одолеть США. По его мнению, для победы над США нам необходимо создавать врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить.