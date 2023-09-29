ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года, говорится на сайте регулятора.

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«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — говорится в пояснении ЦБ.

Физлица — нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, могут перевести за рубеж средства только в размере заработной платы. Для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юрлиц из таких государств, сохранится полный запрет на переводы за рубеж. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнил регулятор.

При этом кредитные организации из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

