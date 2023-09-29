«В хорошей форме»: глава ЦБ оценила работу банковского сектора

Банковский сектор активно финансирует экономику и сейчас находится в хорошей форме. Накопленная прибыль составляет уже 2,4 трлн рублей, по итогам года она может достичь 3 трлн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

Статья по теме: Банковский фетиш России

«Банки активно финансируют экономику. Вот если посмотреть корпоративное кредитование, то оно растет годовым темпом в 20%. Может быть чуть больше. А экономика после спада растет, наши ожидания — до 2,2%. Это означает, что кредитование вносит существенный позитивный вклад в развитие экономики. Мы видим, что продолжается также, с точки зрения корпоративного кредитования, замещение банками внешнего финансирования. То, что предприятия брали на внешних рынках, наши банки успешно замещают это своим финансированием», — цитирует пресс-служба Набиуллину.

Розничное кредитование, по ее словам, уже вернулось к докризисным показателям. Однако регулятора беспокоит качество потребкредитов, так как в большом объеме они выдавались заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой или на долгие сроки. Глава ЦБ также сообщила о признаках перегрева в ипотеке — за год выдачи выросли на 30%, при этом разрыв цен на первичном и вторичном рынке достиг 40-50%.

«Мы ожидаем, что кредитование будет продолжать развиваться, но более сбалансированными темпами, для этого у банков есть запас капитала. Мы сейчас оцениваем запас капитала в целом по банковской системе в 6 трлн рублей. И это оценка уже без учета послаблений, которые применяются, кроме заблокированных активов, по которым, как вы знаете, мы предоставили достаточно долгосрочную отсрочку по резервированию», — подчеркнула Набиуллина.

