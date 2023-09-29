В МИД РФ отреагировали на заявление Токаева по антироссийским санкциям

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который во время визита в Берлин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России и не допустит их обхода.

Как отметили в МИД РФ, Москва рассчитывает, что позиция Токаева не повлияет на связи с Россией, передаёт РИА Новости.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнёрами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, накануне в Берлине Токаев заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, поэтому у Германии не должно существовать опасений на этот счёт.

В ответ на это депутат Госдумы РФ Константин Затулин сказал, что президент Казахстана за время своего пребывания у власти «достаточно доказал, что не отличается излишней благодарностью к России» и в целом «очень озабочен тем, чтобы не поссориться с Западом».

