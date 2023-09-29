В Минобороны раскрыли подробности осеннего призыва

Осенний призыв стартует в России с 1 октября, в том числе в новых регионах. Срок службы составит, как и прежде, 12 месяцев, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области призывников отправлять не будут, сообщил в ходе брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формированиях на территории РФ. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил Цимлянский.

По его словам, в этот призыв будет продолжена практика формирования научных рот. В прошлом году в научные и научно-производственные подразделения были отобраны 500 из 147 тысяч призывников.

Представитель Минобороны также заверил, что все военнослужащие, выслужившие по призыву установленные сроки, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — подчеркнул Цимлянский.

