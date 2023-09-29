В московском «Руднево» на производстве откроют до 1,5 тысячи рабочих мест

Крупный промышленный комплекс, который даст городу до 1,5 тыс. новых рабочих мест, ввели в эксплуатацию в столичном индустриальном парке «Руднево». Площадь объекта составляет более 93 тыс. кв. метров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, на данный момент «Руднево» является одной из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. Введенный в эксплуатацию промышленный объект увеличит общую площадь производств в парке до 200 тыс. кв. метров.

Новый инновационный промышленный комплекс включит в себя административно-бытовой корпус и производственный цех, площадь которых составила 11 тыс. кв. метров и 82 тыс. кв. метров соответственно.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений, которые использовались при возведении объектов в «Руднево», во многом превосходят применяемые при строительстве мировых индустриальных комплексов. Современные технологии позволяют сократить сроки возведения зданий на 35-50%. Так, новый комплекс появился всего за девять месяцев.

Ранее мэр города Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» был построен уже 19-й корпус. В ближайшие три года площадь застройки парка достигнет 800 тыс. кв. метров. Это даст городу порядка 15–20 тысяч новых рабочих мест.