В Москве гостиницу впервые перевели на льготную ставку аренды 1 рубль в год

В центре столицы компания «Ритм» провела капитальный ремонт гостиницы в сжатые сроки. За счет соблюдения этих и других условий инвестор сможет арендовать объект по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Таким образом, здание на улице Зацепа, дом 27 стало не только первым арендованным, но и первым отремонтированным объектом по городской программе. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По условиям городской программы, инвестор должен провести капитальный ремонт здания за 18 месяцев. Помимо этого, необходимо выполнить следующие условия: номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. Кроме того, гостиница должна получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд».

Площадь здания гостиницы составляет 288,2 кв. метра, она была построена в 1870 году. Помимо здания арендатор получит во временное пользование земельный участок площадью более 400 кв. метров. В шаговой доступности находятся станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская», а также квартал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестор получил право на аренду здания в ходе аукциона в мае 2023 года и провел ремонт за четыре месяца. При соблюдении всех других условий программы льготная ставка будет действовать в течение всего срока договора – 20 лет, уточнил заммэра.

По словам генерального директора ООО «Ритм» Александра Бачева, компания ставила перед собой задачу быстро, профессионально и качественно отремонтировать здание и открыть объект. Трехзвездочная гостиница на 14 номеров уже приняла первых постояльцев, добавил он.

Программа льготной аренды недвижимости для гостиничного бизнеса начала действовать в столице в 2022 году, напомнили в пресс-службе.